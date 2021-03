Gracia da vueltas a un cambio de sistema

Javi Gracia busca la mejor fórmula para que las cuatro bajas por sanción de José Luis Gayà, Uros Racic, Carlos Soler y Maxi Gómez debiliten lo menos posible al equipo el viernes en el Derbi contra el Levante UD del Ciutat. El técnico del Valencia CF trabaja a puerta cerrada en Paterna en busca de un once titular compensado que no merme el nivel competitivo del equipo durante las últimas semanas. Los jugadores que tomarán el relevo parecen claros. La disposición del equipo, no. Una de las soluciones tácticas que contempla el técnico es la posibilidad de cambiar el sistema y pasar del clásico 4-4-2 a un 5-3-2 que no es extraño para el equipo esta temporada.

Gracia no solo medita el cambio de dibujo. Ya lo ha ensayado en la ciudad deportiva. El técnico dio continuidad al 4-4-2 que también probó el martes en Paterna y repitió el miércoles con Cillessen en portería, Correia, Paulista, Diakhaby y Lato en línea de cuatro defensiva, Oliva y Wass en el doble pivote, con Kang In Lee partiendo desde la banda derecha, Álex Blanco en el carril izquierdo y una pareja de delanteros formada por Guedes y Gameiro.

Hugo por Álex Blanco



Sin embargo, esa disposición no fue la única que ensayó en el entrenamiento. El técnico probó un 5-3-2 de tres centrales y dos carrileros con los mismos once . Solo una novedad: Hugo Guillamón por Álex Blanco. El Valencia estaba ordenado de la siguiente manera: Cillessen bajo palos, una defensa de tres con Paulista, Diakhaby y Hugo Guillamón, dos carrileros largos (Correia y Lato), tres futbolistas en el centro del campo (Oliva, Wass y Kang In en una posición más centrada) y la misma dupla de ataque Guedes-Gameiro. La pareja de delanteros, como la portería, permaneció intacta en las dos pruebas y tiene todas las papeletas para salir de inicio el viernes en el Ciutat. De esta forma, el portugués recibirá el indulto de Gracia y regresará a la titularidad después de las tres últimas suplencias (Celta, Getafe y Villarreal) y su gol reinvidicativo en el tiempo de descuento contra lo amarillos. Gameiro, por su parte, no es titular desde el primer partido de 2021 contra el Cádiz cuando se lesionó por tercera vez en la temporada y tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 26 de la primera parte.



Así jugó contra el Sevilla



No sería la primera vez que Javi Gracia cambia el sistema esta temporada. El técnico ya apostó por el 5-3-2 el pasado 22 de diciembre en el partido de LaLiga contra el Sevilla. Aquel día el entrenador se vio obligado a reconstruir el equipo por la ausencia de Uros Racic con un cuadro de mareos. La solución entonces fue cerrar con una defensa de tres centrales (Paulista, Mangala y Diakhaby), dos carrileros (Jason y Gayà) y tres futbolistas en el centro del campo (Wass, Soler y Cheryshev). Aunque el equipo estuvo vivo en el partido hasta el final, las sensaciones no fueron buenas y Javi Gracia volvió al 4-4-2 al siguiente partido (Granada) apostando por Vicente Esquerdo.



Un dibujo muy de Paco



Gracia tendrá que apostar por dar continuidad al clásico 4-4-2 o sorprender al Levante con el 5-3-2. El sistema de tres centrales y dos carrileros permitiría jugar con Kang In en una posición más centrada y liberarlo de la exigencia defensiva de la banda. Además, se reforzaría un pasillo central totalmente nuevo por las bajas de los dos mediocentros titulares Uros Racic y Carlos Soler. El Levante está mucho más acostumbrado al cambio. El 5-3-2 es uno de los dibujos clásicos de Paco López y Gracia puede estar pensando en cómo contrarrestarlo. Gracia confía en Diakhaby, pero Hugo se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada y el 5-3-2 puede ser una forma de aprovecharlo. Sin Soler en la salida de balón, Guillamón puede ser todavía más necesario. Gracia tiene la ultima palabra. Cheryshev y Piccini son bajas seguras para el Derbi.