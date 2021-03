Manu Vallejo, el eterno olvidado de Javi Gracia

Manu empezó la temporada avisando de que peleará siempre por la titularidad desde el banquillo. Suplente fue el primer partido de Liga, el que enfrentó al Valencia CF en Mestalla ante el Levante UD. Entró en el terreno de juego en el minuto 71 sustituyendo a Kang In Lee que antes había dado las dos asistencias que permitieron al Valencia CF neutralizar por dos veces la ventaja granota en el marcador, y marcó dos goles. Final del partido 4-2 para los de Javi Gracia y primera victoria de la temporada. La segunda y la tercera tardaron en llegar y constaron sangre sudor y lágrimas. El conjunto de Mestalla se mide de nuevo al Levante UD pero para Manu Vallejo nada ha cambiado, sigue siendo el hombre revulsivo del equipo.

Y eso que por acumulación de tarjetas amarillas el delantero centro titular del equipo, Maxi Gómez, es baja, pero no parece que Javi Gracia vaya a darle el premio de la titularidad. El técnico navarro ha probado hasta un cambio de sistema pero siempre con Gameiro y Gonçalo Guedes en el ataque. Si no hay un cambio inesperado por parte de Gracia, volverá a tener que ejercer de revulsivo. En la banda, donde empezó a jugar en el Cádiz, tampoco cabe.



Un gol cada 406 minutos

Y desde luego que al equipo le va bien su aportación desde el banquillo, que ahí están sus estadísticas. Cinco goles en 780 minutos, que es lo mismo que decir que necesita 156 minutos para marcar. Maxi Gómez, por ejemplo, lleva los mismos goles que él pero ha jugado bastante más, en concreto 2.031 minutos, lo que equivale a un gol cada 406 minutos.

Vallejo es un actor encasillado en el papel de revulsivo que amenaza con lograr el Goya al mejor secundario. Ya es capaz de 'remontar' un partido sin marcar o asistir. El pasado viernes, en el partido del Valencia CF, entró al partido con 0-1 en el marcador y solo diez minutos por delante. El partido terminó 2-1 para los de Javi Gracia y aunque Manu no participó de forma directa en los goles, al término del choque, Carlos Soler destacó en zona mixta la entrega y actitud del gaditano como una de las claves de la remontada. Salió a por todas y con su forma 'ratonera' de entender el fútbol, generó inquietud en una defensa, la del Villarreal, que hasta ese momento solo estaba siendo golpeada con ataques por los laterales.



Los premios de Gracia

Ser suplente parece ser el sino de Vallejo. Más ejemplos. Jornada 24 de Liga. El Valencia CF se la juega ante el Celta de Vigo. Viene de perder haciendo el ridículo ante el Real Madrid y necesita los puntos para no meterse de nuevo en el barro, para no volver a estar solo dos o tres puntos por encima del descenso. Los de Gracia son, como mucho, ligeramente superiores al Celta de Vigo que no tiene a Iago Aspas pero la realidad es que llegado el minuto 92 de partido estaba empatado a cero y eso que los gallegos jugaban con diez desde el minuto 60. Vallejo hizo el 1-0 tras excelente pase entre líneas de Kang In Lee, y con el Celta ya rendido, Gameiro el segundo. En el siguiente partido, en Getafe, el premio de Gracia fue que no jugase ni un minuto. La realidad es que al gaditano le ha ido mejor como suplente que como titular, pero no jugó ni un minuto.

El Valencia CF volvió a hacer el ridículo en Getafe y recibía en la jornada siguiente al Villarreal CF con la misma necesidad que ante los gallegos, la derrota le podía condenar de nuevo a mirar de frente a los puestos de descenso. Y Javi Gracia volvió a olvidarse de él. No fue titular y lo que es peor, tampoco el primer cambio en ataque. El navarro metió a Gameiro en el partido por Kang In en el minuto 66 y no fue hasta el 81 que, con marcador 0-1, se acordó de Manu. El resto es historia. Remontada frenética, remontada de esas en las que Mestalla retruena hasta el infinito.



En el banquillo, como siempre

Hoy, en el Ciutat, Vallejo volverá a ser el eterno olvidado de Javi Gracia. Con cuatro ausencias por sanción -Gayà, Racic, Soler y Maxi- cambiará el sistema, y casualmente tampoco le tocará a él. En el ataque estará el portugués Gonçalo Guedes con Kevin Gameiro. Si es necesario, Gracia sabe que el joven y hambriento gaditano esperará ansioso y hambriento en el banquillo para saltar al terreno de juego y 'desfacer' el entuerto. Como en el partido de la primera jornada de Liga ante el Levante UD, como tantas otra veces. Como siempre.