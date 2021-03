Debut como titular con el Valencia CF agrio para Christian Oliva. El uruguayo ha formado de inicio junto a Wass por las bajas en el doble pivote de Racic y Soler. El centrocampista ha sido el encargado de valorar el partido de los suyos en la entrevista a pie de campo.



¿Qué no funcionó de la preparación del partido?

Manejamos la pelota y manejamos el partido, pero nos costó crear ocasiones de gol, que es lo que nos está constando y tenemos que trabajar más para eso.

¿Os ha penalizado el sistema de tres centrales?

No, no, creo que pagamos caro solo con el error, después manejamos la pelota, pero nos está costando crear situaciones de gol.

¿A qué se debe esa falta de situaciones de gol?

Hay que entrenar más, hay que trabajar.

El equipo no es capaz de ganar dos partidos seguidos. ¿Pesa en el vestuario?

Sí, pesa, pesa no poder ganar dos victorias consecutivas, pero hay que trabajar, faltan once o doce partidos y hay que ir con todo para salir a ganar todos los partidos.