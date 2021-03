Javi Gracia ha tratado de explicar la derrota del Valencia CF en El Derbi. El técnico no cree que el cambio de sistema haya sido la razón principal del resultado y se centra en "intentar mejorar".



¿Perdiendo desde el minuto 17, esperar hasta el minuto 75 para cambiar el sistema no es conceder demasiado tiempo?

No considero que el jugar con 3 centrales haya sido el motivo de la derrota y por tanto si hubiera pensado que no era lo mejor en el desarrollo del partido, no lo hubiera hecho ni desde el primer minuto. Se ha hecho un inicio con 3 centrales por los jugadores que teníamos disponibles y frente a un rival que cabía la posibilidad de que jugara con línea de 4 ó 3. Hemos adaptado rápidamente al sistema del rival nuestros jugadores en el campo, creo que teníamos la idea clara de juego, pero no hemos sido capaces de jugar más por fuera y en un error de un pase por dentro que es lo que queríamos evitar ha llegado el gol que ha marcado el encuentro.

Los números como visitante son decepcionantes ¿Cuál es el problema?

Al final no tengo que tratar de convencer de lo que no somos, nuestra realidad es la que se ve y dice que a diferencia de las últimas salidas, el partido no se ha perdido por falta de actitud, el equipo habrá estado desacertado en el pase o en situaciones de gol o defensivas... pero el equipo sí ha tenido actitud. No hemos sido capaces. El partido se ha condicionado por algún error en inicio que no debíamos haber cometido. Hemos tenido algunas ocasiones... alguna de Manu, en el balón parado hemos estado cerca, sobre todo de Gonçalo, pero hay que reconocer que el rival con esa ventaja en el marcador y nosotros arriesgando un poco más ha encontrado espacios y pudo sentenciar el partido, pero el partido estaba para tomar riesgos e intentar empatar el partido.

El equipo no entró mal al partido, pero se vino abajo. ¿Por qué pasó?

Tratamos de darle continuidad a ese comienzo que hasta el minuto 10 no han llegado al área nuestra con Rochina, el comienzo ha sido bueno. Creo que más allá del sistema, la actitud ha sido buena y el equipo ha entrado bien. Somos un equipo que no se rinde y que se entrega y quiere, luego, cuando competimos competimos contra otro, contra su calidad, contra sus virtudes y es lo que en estos momentos no no está dejando sumar dos victorias consecutivas.

Nuestra realidad es la que se ve, pero el Valencia es el peor de la historia. ¿Qué le dice ese dato?

Hay que intentar mejorar esos datos e intentar ganar el próximo partido, nada más.

¿Se le está haciendo la temporada larga?

Viene condicionado por todo lo que afecta el tema de la pandemia, a nivel social, es la diferencia más notable, por lo demás, es una temporada en la que siempre esperamos el próximo partido para mejorar los registros y con esa esperanza y trabajo diario tratamos de mejorar nuestros registros