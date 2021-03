La última publicación del Príncipe antes de la reunión con Lim

En las próximas horas Tunku Ismail y Peter Lim se reunirán y decidirán sobre el futuro del Valencia CF. El traspaso de poderes en la gestión o no es el quid de la cuestión tras las varias semanas en las que el Príncipe de Johor ha aprovechado para darse a conocer entre el valencianismo con constantes mensajes y publicaciones en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram.



Por lo que se ha podido observar desde el primer mensaje de Tunku Ismail hasta la fecha no es descartable que las novedades sobre la posible llegada del Príncipe a Mestalla sean a través de esos canales. Así que habrá que estar atentos a lo que pueda publicar o no el Príncipe de Johor.





