Javi Gracia no sigue

Javi Gracia no sigue

"Por supuesto" dijo Javi Gracia cuando el pasado cuatro de marzo le preguntaron en rueda de prensa si le gustaría cumplir su contrato con el Valencia CF que termina en junio de 2022. La pregunta y la respuesta tienen su morbo porque se trata de un técnico que presentó la dimisión a principios del pasado mes de octubre, pero -y ahora viene lo realmente extraño- el club no se la aceptó y le conminó a pagar los tres millones de euros que según dice su contrato cuesta romperlo.

Meses después Javi Gracia dice que le gustaría cumplir su contrato pero paradójicamente eso es muy difícil. La realidad en estos momentos es que o mucho cambia la situación, o Javi Gracia no será el entrenador del Valencia CF la temporada que viene. Y esto se puede afirmar tanto como si el gestor de la parcela deportiva es Tunku Ismail, el Príncipe de Johor, como si no lo es y al frente continúa el presidente Anil Murthy con Miguel Ángel Corona como coordinador de la secretaría técnica. Según ha podido saber este periódico, el plan del club de Mestalla con Javi Gracia es que termine la temporada y a partir de ahí comenzar con otro proyecto. Esa es una de las causas por las que se le ha mantenido en el cargo a pesar de que sus números esta temporada podrían haber justificado su cese sin problema alguno.



Pudo ser cesado

De hecho, ha estado muy cerca de ser destituido. Fue a principios de año en el partido ante el Cádiz que se disputó el lunes día cuatro de enero. Ese día Javi Gracia se jugaba el cargo. Si hubiese perdido, habría sido cesado. Es más, en los días previos el club hasta sondeó en el mercado de entrenadores ante la posibilidad de que el Valencia CF fuese derrotado por el conjunto gaditano. El partido terminó en empate y como prueba de que el cese estaba sobre la mesa, a la mañana siguiente, martes, el máximo accionista Peter Lim y el presidente Anil Murthy mantuvieron una reunión telemática en la que decidieron mantener al navarro en el cargo. De hecho, después de ella el presidente se desplazó a la ciudad deportiva a hablar con Javi Gracia y comunicarle personalmente la decisión.

El pasado viernes 5 de marzo el Valencia CF le ganó al Villarreal remontando un 0-1 en los minutos finales del encuentro, y lo cierto es que si el encuentro hubiese terminado con una derrota blanquinegra, la figura de Javi Gracia estaba también en entredicho.

En cualquier caso, y salvo que el equipo se meta de nuevo en posiciones muy peligrosas, circunstancia que no parece vaya a suceder a pesar del mal papel en los últimos tres partidos fuera de casa ante Real Madrid, Getafe y Levante UD, el plan del Valencia CF es que Gracia termine la temporada y prescindir de él. En este sentido, y aunque las partes no quieren confirmarlo, algunas fuentes aseguran a este periódico que a final de esta temporada el Valencia CF tiene en su favor una cláusula por la que romper el contrato no es complicado desde el punto de vista económico. Que el plan sea que Gracia termine la temporada salvo catástrofe y peligro real de descenso es una manera de darla por amortizada, de ahí que el objetivo sea ahora priorizar lo deportivo y centrarlo todo en la planificación de la temporada que viene, para la que se buscará nuevo entrenador.