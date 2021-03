Gracia señala a Diakhaby

Trece de junio de 2020. El Valencia CF acaba de perder dos puntos de manera incomprensible. La Liga se ha reanudado en plena pandemia y el equipo que entonces entrenaba Albert Celades se enfrentó al Levante UD. El conjunto de Mestalla fue superior, buscó más la victoria y la encontró con un buen gol de Rodrigo Moreno tras asistencia de Gayà desde la izquierda, pero en los minutos finales a Diakhaby le da un tembleque y comete un penalti infantil y sobre todo innecesario sobre Rúben Vezo. Era el tiempo de descuento y Melero hizo el empate a uno. En rueda de prensa, Celades explotó, pero aquellas palabras tuvieron unas consecuencias negativas para el equipo que poco podía imaginar el entonces entrenador valencianista.

Esto dijo Celades: «Creo que teníamos controlado el partido, que hemos sido superiores con ocasiones, dos palos, llegadas. Podíamos haber llegado al final con un resultado un poco más amplio y sí que es cierto que no hemos jugado unos buenos últimos minutos. Hemos hablado con Diakhaby y hoy ha vuelto a pasar, son muchas veces y nos está costando puntos y puestos en la clasificación. Cuando haces este tipo de errores es difícil de asimilar y de aceptar, y siempre queda tocado porque nos ha costado puntos, puestos, el día de la Champions... hemos de intentar que no vuelva suceder. No es únicamente el penalti, es cómo se ha producido la jugada. Una falta a balón parado sin rematador y de ahí se ha convertido en un penalti que nos ha costado el empate. No hemos gestionado bien esos últimos minutos, y la idea no era esa, era la de tener el balón y estar más altos, pero no hemos podido hacerlo». En otras palabras, señaló de forma evidente a Diakhaby. Pero hubo más, ese día, los pesos pesados de aquel vestuario le dijeron al entrenador que no volviera a alinear a Diakhaby, y eso hizo. Hasta cinco partidos después el central francés no volvió a jugar.

De por medio, las palabras de Pichi Alonso sobre Diakhaby terminaron de romper el vestuario porque los jugadores, entre ellos Kondogbia, acusaron al técnico o a su cuerpo técnico de estar en el origen de esto: «Me han soplado que tal vez Diakhaby de carácter le falte algo, y que incluso cuando le presenta Albert -en referencia a Celades- un vídeo de sus errores se pone a llorar».



La serpiente

Y como lo que no cambia son los errores de Diakhaby, la misma situación se pueda dar unos meses después. De nuevo ante un error del defensa francés que le cuesta caro al equipo. Si la temporada pasada fueron los penaltis cometidos, ante la Atalanta en la Champions y después ante el Levante, esta son los errores con la salida de balón. Ante el Getafe con 1-0 perdiendo en el marcador, el jugador del Valencia se relaja y acaba cometiendo una falta que supone su expulsión y con ello se esfuman las posibilidades del equipo de sacar algo positivo del Coliseum. Ante el Levante UD, otro error suyo está en el origen del gol que finalmente certifica la derrota. Hasta dos veces dijo en rueda de prensa Javi Gracia que la clave de la derrota, fue el error de Diakhaby: «Teníamos nuestra idea de juego clara, no hemos sido capaces de llevar más juego por fuera, y en un error precisamente de un pase por dentro que era lo que queríamos evitar, ha venido el gol que creo sinceramente que es lo que ha marcado el encuentro». Y otra más: «El partido no se ha perdido por falta de actitud, el equipo ha mostrado actitud, habrá estado desacertado en determinados pases, habrá estado desacertado en determinadas situaciones de gol o en acciones defensivas, pero el equipo sí que ha tenido una actitud para competir. Como digo creo que el partido ha sido condicionado por algún error de inicio que no debíamos haber cometido.

El virus de la división se extendió en el vestuario de Celades, y el caso Diakhaby fue una de las causas del famoso mensaje de Kondogbia en redes sociales: «¿El traidor? Es como la serpiente, pica y se esconde». El traidor era Celades y la traición era a Diakhaby. El equipo se cayó y el técnico terminó siendo cesado porque no ganaba un partido. Está a tiempo Javi Gracia de atajar un problema similar. Sus palabras ya están en la frontera entre seguir defendiendo al grupo y justificar sus planteamientos ante cada derrota aunque sea a costa de poner el foco sobre un futbolista. La diferencia entre Gracia y Celades es evidente, al actual técnico del Valencia CF le persigue la clasificación. Su equipo viene de hacer tres partidos muy flojos como visitante y solo se sostiene por los puntos que logra en Mestalla. A poco que vuelva a encadenar otra derrota, acecharán de nuevo los puestos de descenso a segunda división. En casa, aunque sin público, el equipo pelea llevado por la vergüenza torera que impregnan los capitanes al grupo. El entrenador del Valencia CF está en manos de sus futbolistas, es momento de colectivizar las victorias... y las derrotas.