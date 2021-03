Paulista no va a la selección por esto (de momento)

Luis Enrique ha dado a conocer esta mañana la lista de convocados para jugar los primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar (Grecia, Georgia y Kosovo). Y no, no estaba Paulista. Pese a que el defensa central del Valencia CF ya tenga la doble nacionalidad brasileña-española todavía no cumple todos los requisitos para ser seleccionable por la Roja y este podría ser uno de los motivos para que el técnico asturiano no lo incluya en su listado.

El que sí está Gayà, el único valencianista y además se mantiene Gerard Moreno (Villarreal CF) en el ataque. La lista, eso sí, no falla y presenta algunas bajas importantes y sorpresas. En defensa entra Pedro Porro, que está haciendo una gran temporada en el Sporting CP de la liga portuguesa, y mantiene a Diego Llorente, volviendo entre otros Jordi Alba. En el centro del campo destaca la ausencia de Mikel Merino, pero también la del navarro Iker Muniaín visto su gran nivel con el Athletic y aparecen nombres como el de Pedri. Mientras, en ataque la gran novedad es la presencia de Bryan Gil y en portería la llegada de Robert Sánchez, portero del Brighton y ex del Levante UD. Se queda fuera Kepa por su falta de rodaje en el Chelsea.



¿Qué ocurre con Paulista?

Luis Enrique valoró como positiva, a principios de diciembre, la posibilidad de que Gabriel Paulista fuera un efectivo seleccionable por la Roja en el futuro. Pasaron los días y el central del Valencia CF concretó los trámites burocráticos obteniendo de forma definitiva la nacionalidad española.

Pero, ¿por qué no puede entrar todavía en una convocatoria? Simple, por la normativa FIFA. El jugador posee ya la doble nacionalidad hispanobrasileña, como por ejemplo Diego Costa y, a efectos de LaLiga, no ocupa ficha de extracomunitario. Ahora bien, la FIFA incluye el requisito de permanencia del jugador en un territorio nacional.

Según el ente que organiza el fútbol, un futbolista con la doble nacionalidad puede debutar con la selección de su 'nuevo país' siempre y cuando haya "residido en el territorio de la Federación al menos cinco años". En este sentido, se ha de añadir que la normativa FIFA incluía hace meses el término "de forma ininterrumpida", si bien ahora ha desaparecido.



La situación concreta de Paulista con la selección

Paulista llegó al Valencia CF en agosto de 2017 con lo que, atendiendo a la normativa antigua, Paulista no podría ir con la selección hasta 2022. Ahora bien, al quitar el requisito de la temporalidad sí podrían salirle las cuentas, ya que antes de marcharse al Arsenal jugó en el Villarreal CF, entre agosto de 2013 y enero de 2015.

La cuestión ahora podría estar en el concepto o la idea que tiene la FIFA de año vivido. Según su artículo 5, "el jugador deberá hallarse físicamente en el territorio de la federación durante al menos 183 días en un periodo de doce meses para que se considere que ha vivido ese año en el país, en concreto en España. Y a Paulista no le cuentan ni 2014 ni 2017, cuando solo jugó 'medio año natural' en Villarreal y Valencia CF respectivamente.



El límite de Paulista para poder estar en la Eurocopa 2021

Ahora bien, el entorno del futbolista está pendiente de un posible cambio del reglamento. De momento no podría jugar con España, pero tampoco lo podría hacer con Brasil. La Comisión del Estatuto del Jugador está analizando el asunto y podrían cambiar de nuevo las condiciones. Pero, ¿antes de qué fecha deben hacerlo para que Paulista sea seleccionable independientemente de si Luis Enrique quiere o no escogerlo? Antes del 1 de junio, 10 antes de que comience el torneo que, en este caso, será la Eurocopa 2021. El torneo continental dará inicio con un Turquía-Itaia el próximo 11 de junio.