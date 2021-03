Fali cumple un emotivo sueño en Mestalla

Fali está exprimiendo al máximo su experiencia con el Cádiz CF en Primera División. El valenciano se ha criado en el fútbol de barro y ahora triunfo en la máxima categoría, pero siempre se ha caracterizado por ser una persona con los pies en el suelo, que recuerda de dónde viene y que no tiene tapujos para expresar lo que siente.

El central, reconvertido a centrocampista en algunos tramos del curso por Álvaro Cervera, analizó para la televisión del Submarino cómo está siendo su experiencia personal en la élite. Y ojo, no se queda con las grandes gestas del humilde Cádiz ganando el Real Madrid o empatando contra el Barça, no... Prefiere quedarse con la victoria del Cádiz a Mestalla pese a que aquel día el equipo no sumara los tres puntos (1-1).

"Le hemos ganado al Madrid, le hemos ganado al Barça, hemos empatado en el Camp Nou, pero con el momento con el que me quedo fue cuando jugamos en Valencia, que empatamos a uno en Mestalla", reconoce el central. El zaguero, emocionado, recordó su pasado en la ciudad y rescató algunos recuersos de su infancia en su ciudad natal.

"Antes de entrar al campo le dije al presidente (Manuel Vizcaíno) que hace unos años estaba fuera del campo. Tenía un puesto en el rastro. Nos levantábamos a las tres o cuatro de la mañana para vender figuras, jarrones y todo lo que encontrábamos por ahí. Voy a jugar en ese campo ahora". Y entonces recordó a su abuelo. "A mi abuelo le dije que algún día iba a jugar en ese campo, y mi abuelo se reía y me dijo que cómo iba a ser eso, que siguiera vendiendo en el puesto". "Le dije al presidente que los sueños se cumplen. Hay que luchar mucho y tener suerte. Hay que luchar por los sueños, no intentarlo sino hacerlo. Lo he conseguido y ahora hay que luchar para mantenerse".