A Guedes se le escapa la Eurocopa

Guedes tiene difícil acudir a la próxima Eurocopa. El portugués, que no está viviendo una buena temporada con el Valencia CF, se queda sin oportunidades para convencer a Fernando Santos. El seleccionador ha prescindido del extremo en la próxima lista de Portugal para los compromisos de finales de marzo. Los últimos antes del torneo.



El portugués del Valencia no está siendo importante en el equipo de Javi Gracia, tanto es así que Gayà y Carlos Soler, como capitanes, tuvieron una conversación con Guedes para recuperarlo de cara a mejorar los resultados del equipo. El futbolista ha jugado 23 partidos esta temporada entre Liga y Copa en los que ha conseguido 4 goles y 2 asistencias. Además de 5 suplencias y un total de 12 sustituciones. Unos números malos para una de las estrellas de la plantilla.





?? Esta é a nossa equipa para os jogos deste mês! ???????? ???? ??????????????! ???? #VamosTodos #VamosComTudo



?? This is our squad for this month's matches! ???????? ???? ?????? ?????????? ??????! ???? #TeamPortugal pic.twitter.com/rnptrn0Txe