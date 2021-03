Javi Gracia: el objetivo que le marca el Valencia hasta junio

Salvar la temporada. No queda otra en el Valencia CF. ¿Pero qué significa exactamente salvar la temporada? Pues ahora mismo, y por muy duro que resulte para el valencianismo de a pie, sumar cuanto antes los suficientes puntos que garanticen la salvación de manera matemática. A eso aspira el proyecto de Peter Lim y Anil Murthy. Todo lo que no sea eso, será una complicación.

Como ya publicara este periódico ayer mismo, el Valencia CF ha tomado la decisión prescindir de Javi Gracia a final de esta temporada. El técnico navarro tiene una temporada más de contrato con la entidad valencianista, pero hay una cláusula que las partes no quieren hacer pública por la que el contrato se puede romper sin tener que pagarlo de manera íntegra.

Gracia no seguirá. Se puede afirmar tanto como si el gestor de la parcela deportiva es Tunku Ismail, el Príncipe de Johor, como si no lo es y al frente continúa el presidente Anil Murthy con Miguel Ángel Corona como coordinador de la secretaría técnica. El plan del club con Javi Gracia es que termine la temporada y a partir de ahí comenzar con otro proyecto diferente. Sin embargo, la figura del entrenador ya está muy debilitada y a nadie escapa que una racha de malos resultados podría precipitar una destitución que, de momento, no está prevista durante la temporada.

Lo que está claro es que Gracia no seguirá a partir del 30 de junio. Lo asumen los gestores del club y lo piden los aficionados. ¿Cesarías a Javi Gracia a final de temporada? ¿Crees que el técnico es capaz de sacar más de esta plantilla? ¿Es el culpable? ¿Otro entrenador lo hubiera hecho mejor o peor? SUPER ha lanzado una encuesta entre los lectores para pulsar la opinión del valencianismo y los resultados son claros. Al cierre de la edición de este lunes, con alrededor de 2.000 votos computados, el 86% de la afición cesaría a Gracia a final de temporada. Solo el 14% de los encuestados mantendría a Gracia para que continuará al frente del banquillo del Valencia la próxima temporada 21/22.

Mientras tanto, técnico y jugadores tienen la obligación de salvar la temporada y evitar el desastre deportivo y económico que supondría un descenso de categoría. El escenario es complicado. El técnico no encuentra soluciones y pierde crédito en la plantilla. En este sentido, tal y como publicó este periódico, el Derbi dejó tocado al entrenador en clave interna. Los jugadores asumieron su parte de culpa por la derrota del Ciutat, pero no entendieron algunas de las decisiones del técnico. Durante la charla post-partido del sábado se habló de la importancia de ganar al Granada e intentar encadenar dos victorias seguidas por primera vez. El equipo no puede mirar más allá.