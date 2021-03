Kang In, resignado a ser el primer cambio de Gracia

Fue una de las grandes imágenes que dejó el Derbi. Javi Gracia sienta a Kang In Lee a pesar de la derrota y sus buenas sensaciones en los últimos partidos. El surcoreano se retira del césped cabizbajo, sin a penas mirar al técnico, enfila las gradas con la mirada perdida, se sienta y se lleva las manos a la cabeza abatido durante cinco largos minutos sin encontrar explicaciones a todo lo que está pasando. Es la secuencia que mejor explica lo roto y hundido que está el Valencia y la frustración que siente el futbolista. Kang In explotó en el Ciutat. Igual que le sucedió días antes a algunos de sus compañeros. Gabriel Paulista sin ir más lejos. Las lágrimas del hispano-brasileño, igual que el gesto de Kang In en Orriols, son el mejor reflejo de la desesperación de una plantilla condenada al sufrimiento desde principio de temporada por culpa de una planificación deportiva temeraria y un entrenador, Javi Gracia, que no ha sido capaz de encontrar soluciones desde el banquillo.

Ese sufrimiento se acentúa todavía más en Kang In. El surcoreano no ha tenido el protagonismo que esperaba esta temporada (12 jornadas titular de 27) y, para colmo, casi siempre que ha salido de inicio ha acabado siendo el primer cambio de Gracia sistemáticamente. La estadística es demoledora. Kang In ha sido titular 12 partidos en LaLiga y en 9 de ellos ha sido la primera sustitución por decisión técnica del técnico. Fue el primer cambio contra el Levante (Manu Vallejo 71'), Villarreal (Gameiro 66'), Osasuna (Gameiro 58), Valladolid (Manu Vallejo 73'), Alavés (Guedes 58'), Getafe (Racic 59'), Real Sociedad (Gameiro 70'), Celta de Vigo (Jason 46') y Levante en la primera jornada (Manu Vallejo 71') después de que el técnico hiciera el relevo obligado de Eliaquim Mangala por lesión a los 17 minutos. Es decir, cada vez que Kang In sale de inicio juega sabiendo que el margen de confianza del Gracia es menor al de otros compañeros y que tiene el 70% de posibilidades de ser el primer cambio. Es para venirse abajo.

Su media en los nueve partidos fue de 62 minutos en el campo. Los únicos tres partidos en los que no fue la primera sustitución fueron contra el Real Madrid (el segundo cambio por lesión), el Celta en Mestalla (tercera sustitución para peder tiempo y cerrar atrás con Ferro en el descuento) y el Getafe (3-0) en el Coliseum. Ese es el único partido de Laliga que Kang In ha disputado de principio a fin y fue un encuentro que los de José Bordalás encarrilaron 2-0 en el minuto 55. Lo curioso es que en Copa del Rey también jugó otro los 90 minutos y fue en un escenario similar: derrota en Sevilla y 3-0 en el minuto 38. Es decir, Javi Gracia solo ha aguantado al coreano dentro del campo en dos goleadas 3-0 en contra cuando el partido estaba perdido.



Así es imposible que renueve

Kang In se ha acostumbrado a ser el primer cambio por decreto. Lo malo para el Valencia es que su desesperación deportiva va directamente relacionada a sus planes de futuro. La renovación del jugador, que termina contrato en 2022, está muy complicada. Solo hay una forma de convencerlo: que el jugador sienta la confianza y eso es lo contrario a lo que hace Javi Gracia.