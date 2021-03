¿Cómo le va realmente al Valencia CF sin Kang In?

El Valencia CF está cuajando una temporada para olvidar. La salvación no corre peligro, pero los puestos europeos parecen totalmente inalcanzables. La plantilla es la que es y hasta enero no llegaron refuerzos, pero lo cierto es que Javi Gracia tampoco está contando mucho con ellos, apostando principalmente por los jugadores con los que empezó el campeonato.

La apuesta del técnico navarro por jóvenes como Racic, Hugo, Thierry, Yunus o Álex Blanco les ha revalorizado más de lo previsto, pero no es este el caso de Kang In. El gesto del surcoreano tras volver a ser sustituido en el Derbi es de resignación total, ya que supone el primer cambio táctico en el 70% de los partidos. Con el jugador pendiente de una improbable renovación, lo que necesita es la confianza del técnico y sin duda es el que más ha contado con él (1.156 minutos), pero da la sensación de que un gol y cuatro asistencias no son argumentos suficientes para mantenerle en el campo cuando las cosas se tuercen.

Lo curioso, es que los datos estadísticos dan la razón a Javi Gracia a pesar de que algunas de las veces que ha sido sustituido, Kang In no era el peor del equipo o incluso estaba siendo de los mejores en ataque. Como el pasado viernes ante el Levante UD. En cualquier caso, al Valencia CF le va mejor sin Kang In sobre el césped. Por lo menos en lo que a puntos se refiere. Concretamente, el equipo ha recuperado 9 puntos después de que el surcoreano fuera sustituido por un compañero. ¿Habría remontado más puntos o menos puntos con el coreano sobre el terreno de juego? Es una pregunta sin respuesta., pero los datos están ahí y el algodón no engaña.