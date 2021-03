Nueva protesta contra Meriton: "El final de esta historia depende de ti"

Es la nueva propuesta para de protesta contra la gestión de Meriton al frente del Valencia CF por parte del colectivo valencianista 'It must be love'. Se trata de un vídeo futurista con el que trata de animar al valencianismo a la causa contra Meriton.

Es una más de las originales acciones protesta de este colectivo. Anteriormente colocaron un cartel de Meriton en lo alto de una fábrica en ruinas a la entrada de Sagunto, y crearon un escudo del Valencia CF con materiales reciclables como metáfora del resurgimiento del club a pesar de sus gestores. El escudo estuvo durante dos días en la playa de la Malvarrosa de Valéncia.