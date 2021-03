Ribó insiste en un acuerdo por el Nuevo Mestalla

Hace unas semanas tuvo lugar una reunión de Anil Murthy con Ximo Puig presumiblemente para tratar el ATE. A la salida, empezaron a producirse un cruce de acusaciones y reproches entre ambos, sumándose a la ofensiva tanto Joan Ribó como Sandra Gómez, alcalde y vicealcaldesa de la ciudad.

"No tienen ninguna credibilidad", dijo el president; Meriton da por "muerta" la ATE, añadió la mano derecha de Ribó. Este jueves, el alcalde ha vuelto a mostrarse conciliador en un encuentro en À Punt. El edil es consciente de que necesita del Valencia CF para desatascar la situación y asegura que es "muy importante que este tema lo resolvamos. Es evidente que no podemos continuar con un estadio a medio hacer. Les pido que muevan ficha desde la esperanza".

"Vamos a intentar buscar una salida porque me parece fundamental que el Valencia no se quede empantanado en la situación en la que está. El tema de la ATE es muy complicado jurídicamente. Lo estamos estudiando. El 15 de mayo se acaba, está claro", añadió Ribó. Preguntado de nuevo al respecto sobre la posible ampliación de la ATE, respondió: "Con ATE o sin ATE pero trabajando en la dirección de que resolvamos las cosas. No podemos tener ahí un monumento de un estadio a medio hacer y un campo que está invadiendo cosas que son públicas".

Por otro lado, el político fue cuestionado por el supuesto interés de algún grupo de valencianos para comprar las parcelas de Mestalla. "El alcalde se ha entrevistado con los pequeños accionistas y no he recibido ningún interés en posibles compras de las parcelas de Mestalla. Por supuesto que no", sentenció rotundo.