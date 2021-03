El príncipe de Johor se 'olvida' del Valencia CF

Cada vez parece más claro que para el príncipe de Johor la posibilidad de desembarcar en el Valencia CF no es más que un capricho, y que lo mismo le da el club de Mestalla que cualquier otro, que su intención es seguir entretenido con el deporte, y con el fútbol en particular. Si el pasado jueves admitía a través de las redes sociales que está intentando tener una reunión con el Manchester United después de decir que no hubo acuerdo con Peter Lim en el encuentro que tuvo con él en Singapur el domingo de la semana pasada, ahora ya lo declara abiertamente en una rueda de prensa.

Tunku Ismail habló ayer viernes en rueda de prensa para presentar las camisetas y el logotipo de su nuevo equipo de hockey sobre hielo y en ella se le preguntó por la posibilidad de comprar un pequeño porcentaje de acciones del Manchester United y no escondió en absoluto sus intenciones: «El Manchester United es un club que tardará décadas en bajar su valor comercial. En términos de sostenibilidad, son excelentes. Por eso intentaré celebrar una reunión».

Pero lo más curioso es que también fue cuestionado por sus palabras en las redes sociales sobre la posibilidad de entrar en el Valencia CF pero su respuesta fue mucho menos entusiasta. Valga como ejemplo cómo ilustra este pasaje de la rueda de prensa la agencia de noticias internacional AFP: «A principios de este mes, Tunku Ismail generó especulaciones de que estaba interesado en comprar Valencia con una serie de publicaciones en Instagram. Había dicho que el club necesitaba a alguien 'hambriento de éxito', y agregó que estaba motivado por 'crear historia'. El viernes dijo que solo hay 'pros y contras' de invertir en Valencia, sin entrar en detalles».

La descripción que hace el periodista de AFP es interesante porque primero recuerda sus comentarios sobre el club de Mestalla cita expresiones como «hambriento de éxito» pero después añade que Tunku asegura que para entrar en el Valencia CF «hay pros y contras» y que no entra en detalles, es decir, el príncipe de Johor no parecía demasiado interesado en hablar del club blanquinegro.

Y más interesante resulta que la agencia AFP encabeza la noticia sobre la posible entrada de Tunku Ismail en el Manchester United, y le dedica al Valencia CF los párrafos finales. Así enfoca AFP el tema en un teletipo fechado en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, donde está el sultanato de Johor: «Un príncipe de Malasia dijo el viernes que está considerando una participación en el Manchester United de la Premier League inglesa, pocas semanas después de que se disparara la especulación de una oferta de adquisición por el club español Valencia. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, príncipe heredero del estado sureño de Johor, dijo que estaba «abierto a cualquier participación en el fútbol en Europa» durante una conferencia de prensa. Destacó al Manchester United y agregó que sabía que había una oportunidad para invertir en el club comprando una participación del tres al cinco por ciento.



Impacto Mundial

Que la noticia del interés de Tunku Ismail en comprar un porcentaje del Manchester United haya sido difundida por la agencia de noticias AFP no debe pasar desapercibido porque, evidentemente, tiene un alcance mundial mayor a las redes sociales del príncipe de Johor. AFP -Agence France-Presse- es la agencia de noticias más antigua en el mundo y una de las mayores junto a otras como Reuters, Associated Press y EFE. Tiene su sede en París, pero centros regionales en Washington D. C., Hong Kong, Nicosia y Montevideo, y oficinas en 110 países, y transmite noticias en francés, inglés, español, árabe, alemán, portugués y ruso.

Si lo que el príncipe de Johor persigue es posicionarse para desembarcar en el fútbol europeo, es evidente que lo ha conseguido. Hace años intentó entrar en el Milan, hasta hace nada ha probado suerte con el Valencia CF, pero ahora su objetivo parece claro, comprar un pequeño porcentaje del Manchester United.