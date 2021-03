Javi Gracia habla de su futuro en el banquillo del Valencia

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido del domingo contra el Granada. El navarro ha repasado los temas de actualidad de equipo, entre ellos su futuro en el banquillo la próxima temporada. Estas fueron sus palabras:

Llevamos semanas los medios hablando del Príncipe y de temas extradeportivos. ¿Todo esto ayuda a trabajar con más tranquilidad?

Noto la misma presión con independencia de los temas que queráis tratar. No noto nada diferente entre una semana y otra. Vosotros tratáis los temas que pensáis oportunos y desde mi posición lo que hago es centrarme en mi trabajo y preparar cada vez mejor al equipo y entrenar mejor y en el día a día tampoco estoy al tanto de esa información.

¿Anil Murthy te ha dicho algo al respecto de la negociación con el Príncipe?

Ya he dicho que no estoy muy estoy al tanto de eso, pero la poca infomación de ese tema ha sido través de vosotros, en el club no me ha comunicado nadie nada sobre eso.

El Granada viene en una mala dinámica fuera de casa y el Valencia está en racha e Mestalla ¿Qué partido esperas?

Es cierto que nosotros nos vemos con esa fortaleza de sacar los partido adelante y con esa tendencia e ilusión queremos seguir afrontándolos. Y si no somos capaces de ganar dos partidos seguidos por lo menos sí hacerlos en casa. Y respecto a la entidad del rival, el Granada es un equipo que está haciendo una gran temporada, está compitiendo muy bien en Europa a pesar de siempre tener bajas, tiene una muy buena plantilla para competir bien en Europa y LaLiga, es un equipo muy equilibrado, que tiene jugadores también para refrescar el equipo y preparados para competir de la mejor manera, sabemos que en la primera vuelta a pesar de la buena primera parte se nos fue el partido y sabemos que tenemos que competir a nuestro máximo nivel para conseguir la victoria.

¿Puede pasar factura al Granada el desgaste físico? ¿Cómo plantea el partido con esa fatiga?

Hasta ahora el rendimiento del rival en todos los partidos no se ha visto muy mermado por tener ausencias, tienen recursos para suplirlas bien, porque lo han demostrado en diferentes compericiones y las ausencias que tienen ellos no les ha dificultado el llevar a cabo ese nivel que les ha permitido conseguir buenos resultados. No sé si esa frecuencia de partidos les limitará algo, pero estoy seguro que los que vengan, muchos de ellos con pocos minutos contra el Molde, estarán frescos y plenos de energía. Va a ser un partido muy disputado y nuestra intención es desde el primer minuto decantarlos hacia nuestro lado e ir a por la victoria.

¿El sistema de tres centrales fue una prueba o vuelve al 4-4-2?

Una alternativa es porque ya hemos jugado en partido oficial contra el Sevilla y Levante y en pretemporada en algún compromiso. Ha sido una alternativa siempre, luego la elección viene motivada por la disposición de la plantilla, por el rival, por nuestra situación e intentar elegir lo mejor. Va a seguir siendo una alternativa de cara al futuo, aunque lo hemos utilizado poco, siempre lo hemos trabajado y es una opción más.

¿Piensa y quiere cumplir su contrato o, por el contrario, ve necesario una reunion al final de temporada para decidir si se queda o no?

Ya contesté a todo eso, yo dije que 'por supuesto' en dos palabras y en eso estamos a día de hoy. ¿Qué va a pasar a final de temporada? Ya veremos, iremos hablando y viendo qué sucede, pero mi propósito es cumplir con el contrato que firmé en su momento nada más.

Antes hablaba de "tratar de acabar la temporada" y ahora decir "sí por supuesto". Parece raro...

Te parecerá todo lo raro que te parezca...pero yo fui muy escueto en la respuesta que dije de 'por supuesto'. En la otra respuesta que fue hace más tiempo hablé y luego maticé de 'hablar de terminar' porque era lo inmediato sin querer decir que no quería continuar, pero siempre estás expuesto a las interpretaciones y no tengo más que decir.

¿Por qué tanta diferencua entre los partidos de fuera y Mestalla?

Intentamos que no sea tanta la diferencia, que no exista, pero los partidos es cierto que son diferentes, en el último partido competimos mejor fuera de casa, pero no nos dio para conseguir un buen resutado, hay muchas cosas para mejorar y en eso estamos. Las semanas de trabajo no son diferentes si jugamos en casa o fuera, trataremos fuera de casa de hacerlo mejor y confío y estoy seguro en que ganemos en casa y tengamos la oportunidad esperada de encadenar dos victorias consecutivas, ojalá tres y coger una racha más positiva de aquí al final.

¿Cómo está Cheryshev? ¿Por qué no hubo parte médico?

Durante este tiempo tampoco hemos tenido el conocimiento real de que había una lesión como para comunicarla como tal. Siempre dejaba esa esperanza abierta a que iba a volver, pero se iba retrasando. Hoy ha entrenado con el grupo, ha hecho todo el entrenamiento, y creo que es disponible cien por cien, ahora ya entramos en la valoración de si creemos oportuno si con un entrenamiento entra o no en la lista.