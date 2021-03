Mestalla, zona de salvamento

El Valencia CF vuelve a casa, a Mestalla, a su zona de confort. De no ser por su papel como local, el equipo de Javi Gracia estaría hoy en seria amenaza de descenso a Segunda división. Después de una nueva derrota frente al Levante UD, ocho de los once a domicilio, los blanquinegros se aferran a su feudo de la Avenida de Suècia para recobrar el ánimo con tres puntos que permitan afrontar las últimas diez jornadas de la competición de Liga con una mirada positiva. Enfrente, un Granada que sigue dándose a conocer por Europa tras haberlo hecho primero en España como equipo revelación de la mano de Diego Martínez, entrenador de apenas 40 años que ha conducido a los nazaríes a los cuartos de final de la Europa League, donde se las verá con el Manchester United. Curiosamente, el poderoso club británico al que el extravagante príncipe de Johor no puede aspirar a comprar más que el 3 % de sus acciones.

La victoria es la única fórmula que le queda al Valencia para engancharse de algún modo a la carrera por la última plaza europea en el último tramo de la Liga. A partir de la próxima temporada el séptimo clasificado, siempre y cuando el campeón de Copa adquiera vía Liga una plaza entre las seis primeras, podrá disputar la Europa Conference League. Este torneo será el tercero en importancia de la UEFA tras la Champions y la Europa League, y su fase final se jugará con 32 equipos del Viejo Continente repartidos en ocho grupos con cuatro clubes en cada uno. El campeón de la primera edición, la del curso 2021/22, obtendrá una plaza en la Liga Europa de la campaña siguiente, 2022/23.

Sin embargo, la única y mínima esperanza de los de Gracia de reducir distancias con esa séptima plaza es la de encadenar victorias, algo que no ha podido hacer a lo largo de toda la temporada. Hoy la distancia con el Villarreal, séptimo, es de diez puntos con 33 en liza. Este mismo domingo el Valencia tiene ante sí la oportunidad de demostrar que está en disposición de aprovechar la fatiga y mayor carga de partidos que acumulan alguno de los rivales que le preceden en la tabla. El Granada, como el Villarreal, dividen su atención con los partidos europeos de los jueves. Los andaluces se hallan seis puntos por encima. Si hoy los blanquinegros no son capaces de hacer camino rebajando la distancia a tres, pueden ya olvidarse de cualquier otra meta que no sea certificar cuanto antes la continuidad matemática en Primera.

En las últimas jornadas, el Valencia ha alternado la alegría de las victorias en casa con grandes decepciones como visitantes. Después de vencer al Elche, empató con el Athletic, pero cayó con mala imagen ante el Real Madrid; tras ganar al Celta de Vigo, perdió con estrépito en Getafe; y una vez doblegó al Villarreal, con remontada incluida, perdió el derbi de la ciudad. Mestalla ha quedado como el lugar en el que curar las heridas. «Intentamos que no sea tanta la diferencia, que no exista, pero los partidos es cierto que son diferentes, en el último partido competimos mejor fuera de casa, pero no nos dio para conseguir un buen resultado, hay muchas cosas para mejorar. Las semanas de trabajo no son diferentes si jugamos en casa o fuera, trataremos fuera de casa de hacerlo mejor y estoy seguro de que ganaremos en casa y tendremos la oportunidad esperada de encadenar dos victorias consecutivas, ojalá tres y coger una racha más positiva de aquí al final», comentó Javi Gracia.

Poco más le queda a este Valencia de aquí a final de temporada. Llamativamente, sin público en las gradas del estadio de la Avenida de Suècia, 20 de los 30 puntos que el conjunto valenciano tiene en la clasificación han sido sumados en casa. Los últimos nueve de forma consecutiva frente a Elche (1-0), Celta y (2-0) y Villarreal (2-1). El equipo blanquinegro no logra enlazar cuatro triunfos como local desde Marcelino. Fueron cinco entre febrero y abril de 2018, cuando se ganó en Mestalla a Levante (3-1), Real Sociedad (2-1), Betis (2-0), Alavés (3-1) y Espanyol (1-0).

Para este tarde el Valencia recuperará el 4-4-2 con los regresos tras sanción de Gayà, Racic, Soler y Maxi Gómez. En el Granada, por contra, las lesiones y la Europa League forzará a las rotaciones.

Alineaciones probables del partido