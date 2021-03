"Con eficacia habría sido el partido más completo de la temporada"

Javi Gracia se ha mostrado satisfecho con la victoria frente al Granada aunque ha destacado que de haber tenido más eficacia hubiera sido el "partido más completo de la temporada".

Estas han sido las valoraciones de Javi Gracia



Guedes ha hecho un buen partido desde la mediapunta. ¿Por qué Guedes por delante de Kang In hoy?

No voy a comparar a ningún jugador, todos tienen sus virtudes como ya lo han demostrado en este equipo. Con Gonçalo y Maxi buscábamos sobre todo velocidad y ruptura, tener opciones de romper la defensa rival, con esa intención de buscar velocidad y entradas por banda que creo que era el partido que teníamos que hacer hoy y que nos ha dado la victoria.

Ha apurado mucho los cambios. ¿Por qué tanto?

Siempre me preguntáis lo mismo. Tú tienes tu opinión y yo la mía, soy el responsable de hacer los cambios y los hago cuando considero oportuno, creo que el equipo estaba bien y que tenía que continuar con ese equipo en el campo.

El Valencia está a 10 puntos del descenso y a diez de la séptima plaza. ¿Dónde pone el objetivo?

Ese es el objetivo, el próximo partido, con dos semanas de preparación tratar de competir mejor de lo que lo hemos hecho en los últimos compromisos fuera de casa y romper la dinámica que nos llevaría a ser capaces de sumar dos victorias consecutivas y partir de ahí darle continuidad y mejorar las cosas que hacemos mal.

Dijo hace un tiempo que tenía muchas esperanzas depositadas en el final de temporada. En Mestalla se cumple, pero... ¿A qué se debe que lejos de casa no evolucione el equipo?

Fuera de casa hay que distinguir entre unos partidos y otros, en los últimos tres partidos no hemos ofrecido un juego acorde con nuestro potencial, es algo a mejorar y seguimos trabajando y después de ganar en casa el equipo todavía lo hace con más fe para romper esa dinámica, pero más allá de los resultados, creo que seguimos entrenando y preparando con la misma intensidad y ambición los partidos de fuera y los de casa. De momento no sentimos más cómodos en casa y ojalá sigamos ese camino en casa y vamos a intentar mejorar nuestros compromisos fuera.

¿Ha sido el partido más completo de la temporada?

Hubiera sido el partido más completo de la temporada si hubiéramos sido más eficaces en las situaciones de gol y lo hubiéramos resuelto mucho antes, en cuanto al juego la primera parte ha reflejado la actitud y la intensidad del equipo para salir a ganar el partido desde el principio, no ha sido posible en cuanto a goles, pero sí en dominio y ocasiones. En la segunda parte se ha igualado más y hemos empezado a perder el control total del partido, pero hemos generado ocasiones y hemos podido matar el partido y cuando la diferencia es mínina siempre aparece el miedo a perder, pero hemos hecho un buen partido y hay que seguir mejorando.