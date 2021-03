Titular y gol de la victoria. Gran partido para Álex Blanco que hizo el 2-0 frente al Granada y que ve este gol como un refuerzo para él.



Estas han sido las palabras de Álex Blanco

Día muy especial y gol muy importante. Enhorabuena.

Muchas gracias estoy muy contento y muy feliz, es un gol que me va a dar mucho, que me va a dar mucha confianza para estos partidos que quedan que tenemos que estar muy unidos y sacarlos adelante.

No te lo has pensado en el gol a la contra.

Ha sido una contra, no sé si venía de una falta o qué, porque ya estaba mirando portería, centrado, vertical y he podido cruzar la pelota y ha entrado y estoy muy contento.

La primera te la había parado el portero del Granada.

La primera me la ha parado bien, pero sabía que hoy tenía que entrar fuera como fuera.

¿De quién te has acordado?

Desgraciadamente he marcado sin la gente que nos apoya en Mestalla, pero me he acordado de toda la gente que me importa: mi familia, mis amigos que están siempre y este gol va para ellos.

Cuarto triunfo consecutivo en Mestalla.

En casa tenemos que hacernos lo más fuertes posible para mirar hacia arriba que es lo que todos queremos. Era importante irnos con estos tres puntos que nos dan tranquilidad y confianza y que nos va ayudar en los próximos partidos.