El príncipe, en AS: "Lim no escuchará ofertas, no quiere vender el Valencia CF"

El príncipe de Johor vuelve a entrar en escena. Esta vez, por dar consentimiento al entrecomillado de algunas de sus reflexiones al periodista Nacho Sanchis del Diario AS. No es una entrevista como tal, pero sí una declaración más de sus intenciones; una prueba de los intereses que tendría Tunku Ismail con el futuro más inmediato del Valencia CF. En ellas, recuerda que "el Valencia CF no está en venta".

Según publica dicho medio, "nunca" estuvo sobre la mesa la posibilidad real de convertirse en el máximo accionista del club. Más iben, la "idea era comprarle una parte de las acciones a Mr Lim", si bien la operación echó el freno porque "Lim quería solucionar antes otros problemas relacionados con el Fair Play Financiero" de la entidad.

"Se suponía que iba a comprarle acciones, pero entonces Mr Lim lo frenó", afirma Tunku Ismail. Y todo después de que el pasado 14 de marzo el Príncipe de Johor se trasladase a Singapur para reunirse directamente con el propietario del club, su "amigo".



¿Peter Lim vende el Valencia CF?

Pase lo que pase y pese a que no hubiera un acuerdo en firme, Tunku Ismail destacó que "Lim no quiere vender el Valencia CF", así como que "no escuchará ofertas de otras personas"; es decir, o se queda él mismo una parte de su capital o todo seguirá tal y como está hasta ahora.

"Yo le recomendé que me deje la gestión a mí, pero si finalmente ocurre le dije que ficharé a exjugadores del Valencia CF y a gente de fútbol", señaló sobre el hipotético proyecto de futuro que puede montar en la ciudad si finalmente se llega a un acuerdo. Mientras, él ya ha dejado de publicar todo tipo de 'flechitas' en su Instagram relacionadas con la entidad de Mestalla e incluso llegó a 'coquetear' con su llegada a otros grandes clubes como el Manchester United.