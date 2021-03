Álex Blanco se hace fuerte en Mestalla

Álex Blanco se está haciendo fuerte en Mestalla. El joven extremo izquierdo del Valencia CF de 22 años está aprovechando los partidos que Javi Gracia le está dando en casa y su rendimiento se traduce en victorias para el equipo. El de Benidorm ha disputado los tres últimos partidos como titular en Mestalla (Celta de Vigo, Villarreal y Granada) y los tres han acabado en triunfo local. Curiosamente, el canterano no salió de inicio en los tres últimos partidos como visitante contra el Real Madrid, Getafe y Levante) y los tres se resolvieron con derrota y mala imagen del equipo. Conclusión: el equipo está más equilibrado y es más competitivo cuando Álex ocupa la banda izquierda unos metros por delante del capitán José Luis Gayà. La pregunta es... ¿Apostará Javi Gracia por Blanco en Cádiz o volverá a sentarlo como en los últimos desplazamientos? Para encontrar los dos únicos partido de Álex como titular lejos de Mestalla hay que remontarse a la cuarta y la sexta jornada de Laliga contra Real Sociedad (0-1) y Villarreal (2-1).

Lo bueno es que este Álex no tiene nada que ver a aquel futbolista de los primeros meses de competición. El jugador está creciendo a todos los niveles con la confianza del entrenador y cada vez ofrece una mejor versión en el campo. El domingo puso la guinda con el gol de la victoria al Granada que este lunes seguía celebrándose en el entrenamiento de la ciudad deportiva de Paterna. Álex todavía no se ha quitado la sonrisa de la boca. La misma que le está dando al equipo con su energía. Gracia está muy satisfecho con la predisposición al trabajo y el rendimiento del jugador. El navarro considera que el desgaste físico y las ayudas de Álex son muy importantes para, entre otras cosas, liberar a Gonçalo Guedes en ataque. La realidad es que la fórmula Álex Blanco-Mestalla es sinónimo de éxito para el Valencia. Tres partidos titular y nueve puntos. En enero se ganó el dorsal del primer equipo (del 37 al 16), en febrero se ganó la renovación automática por una temporada hasta junio de 2022 y ahora se está ganando la condición de titular. No para de crecer.

A por las 5 de marcelino



Álex se hace fuerte en Mestalla y Javi Gracia recupera también en casa el crédito perdido. El Valencia, que ha ganado los últimos cuatro partidos disputados en su estadio, llevaba tres años sin acumular tantas victorias en Mestalla, desde que lo consiguió en el tramo final de la 2017/18 con Marcelino García Toral en el banquillo. Entonces, tras perder con el Madrid, el Valencia derrotó como local al Levante, Real Sociedad, Betis, Alavés y Espanyol, antes de empatar sin goles contra Eibar. Ahora, tres años después, el conjunto que entrena Gracia empató con el Osasuna, tras lo que dio paso a una serie de cuatro triunfos frente Elche, Celta, Villarreal y Granada, por lo que para igualar las cinco victorias de entonces necesita superar a la Real en el próximo encuentro como local. Además, ahora el Valencia es el mejor equipo local de la segunda vuelta con 13 de los 15 puntos disputados en su haber, registro que solo puede igualar el Barcelona, que tiene 10 puntos en 4 partidos, mientras que el Sevilla y el Betis acumulan 12.