Cillessen llega bien colocado al sprint por la Euro

Jasper Cillessen ha regresado a la selección neerlandesa con el objetivo de recuperar el rol de titular con vistas a la Eurocopa de Naciones que comenzará el próximo 12 de junio. Después de dejar atrás la lesión en el recto anterior de la pierna que le apartó de la competición durante tres meses, y volver a afianzarse en la portería del Valencia CF con actuaciones positivas, ahora el de Nimega quiere repetir la reconquista de su espacio en la selección de Holanda.

El puesto de titular esta tarde en el primer partido de los oranje en la fase de clasificación hacia el Mundial de Catar es una incógnita. El seleccionador, Frank De Boer, que confía en Cillessen, pero que condiciona la titularidad a un papel destacado y regular en los clubes, también ha convocado para los próximos duelos contra Turquía, Letonia y Gibraltar a Tim Krul y al veterano Maarten Stekelenburg. Este último, cancerbero de 38 años, presente en la final ante España del Mundial de Sudáfrica 2010, está rindiendo con muy buena nota en su reaparición en la élite con el Ajax tras la sanción por dopaje de André Onana.

Una de las principales dudas de De Boer para el Turquía-Holanda de este miércoles radica en la portería, donde probablemente haya alguna rotación en los próximos duelos de los holandeses en este grupo G de la clasificación hacia el Mundial Catar 2022.

Si Jasper Cillessen ofrece el nivel de sus partidos con el Valencia en las últimas semanas, y lo mantiene, seguramente será el titular de Holanda en la Euro 2021. Hoy espera poder mostrarse ante De Boer contra los turcos en el estadio Atatürk (18:00 horas).

Cillessen, llegando hace unos días a la concentración de la selección holandesa

El seleccionador Frank de Boer tuvo buenas palabras hablando sobre las circunstancias de Cillessen en la última temporada y su vuelta al equipo neerlandés. "Empezó como suplente, se lesionó y, por tanto, se perdió el último periodo de la selección. Pero ahora ha vuelto a jugar en España. Antes de su lesión tampoco estaba jugando, parecía que iba a ser reserva en el Valencia. Luego pensó en cambiar de aires con vistas a la Eurocopa en invierno, pero con la lesión ya no fue posible, los clubes no se interesaron, no podía jugar... En esta situación difícil se ha visto el carácter de Jasper, pese a esa grave lesión otra vez está aquí. Eso es bueno para él y bueno para nosotros", explicó De Boer en rueda de prensa.