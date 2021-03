Cillessen enciende las alarmas

A la espera de más noticias, pero Cillessen ha encendido las alarmas. El portero del Valencia CF iba a ser titular en el partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022 entre Países Bajos y Turquía. Sin embargo unos minutos antes del partido la cuenta de Twitter de la selección Oranje anunció un cambio en los planes de Frank De Boer.



Según la información de la federación neerlandesa Cillessen se ha lesionado durante el calentamiento del partido. El portero del Valencia CF volvía a la meta nacional después de varios meses de lesión y tras haberse hecho de nuevo con la titularidad en Mestalla.





Een wijziging in de opstelling: Tim Krul staat vanavond onder de lat. Jasper Cillessen is in de warming-up geblesseerd geraakt. #TURNED pic.twitter.com/zI3ds3V4GQ