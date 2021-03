La ATE son 15 millones en caja

Desde que Joan Ribó, alcalde de València, tendió la mano al Valencia CF en lo que a la reanudación de las obras del nuevo estadio se refiere, el discurso político parece estar virando en la dirección de buscar soluciones entre las partes implicadas. Ribó y el presidente Ximo Puig siempre han sido muy claros en la defensa de la legalidad, pero el alcalde aseguró en Apunt que intentará «buscar una salida porque me parece fundamental que el Valencia no se quede empantanado en la situación en la que está. El tema de la ATE es muy complicado jurídicamente. Lo estamos estudiando. El 15 de mayo se acaba, está claro. Con ATE o sin ATE pero trabajando en la dirección de que resolvamos las cosas. No podemos tener ahí un monumento de un estadio a medio hacer y un campo que está invadiendo cosas que son públicas».

No en términos similares porque su discurso es más directo, pero algo parece haber cambiado también en la vicealcadesa de València, Sandra Gómez, que también ha hablado recientemente de la posibilidad de encontrar soluciones sin ATE, es decir, si que se prorrogue o modifique. Esto dijo recientemente cuando se le preguntó si su discurso se opone al de Joan Ribó: «Estamos los dos en la misma línea. Ayudar al club no significa que dejemos que incumplan con la ciudad. Ha quedado claro que no tienen voluntad de acabar el estadio pese a que les hemos dado muchas oportunidades para ello».

Lo cierto es que para que los políticos accedan a modificar la ATE, que en la práctica supone prorrogarlo, es imprescindible que el club dé un paso al frente y sobre todo un paso al frente de garantías, sobre todo después de los últimos cruces de declaraciones entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el del Valencia CF, Anil Murthy, al día siguiente de que este acudiera a principios de mes al Palau de la Generalitat y no aportara un plan para la reanudación de las obras.

Y la verdad es que bien haría el club en dar ese paso adelante porque con la modificación de la ATE podría recuperar 15 millones de euros. El club tiene ya esa cantidad de dinero provisionada en las cuentas -así figura en el punto 5.2 de las memorias económicas del club- que es un dinero que asume va a perder ante la posibilidad de que la ATE caduque. Por lo tanto, si llega el 30 de junio de este año, que es cuando se cierra el presupuesto del club y la ATE todavía está vigente vía prórroga/modificación, el club podría disponer de esos 15 millones de euros, al menos desde el punto de vista contable. Es una ecuación muy sencilla, si la ATE está en vigor no perderá los 15 millones de euros que ha previsto perder en caso de que caduque. La pregunta es , ¿en qué decidirá el Valencia CF gastar o invertir ese dinero? El 15 de mayo se sabrá la solución, es cuando caduca legalmente la ATE.