Así se enteró Marcelino de su despido del Valencia

Meses después de ganar la Copa del Rey y de hacer un equipo campeón, Marcelino García Toral fue despedido del Valencia. La decisión cogió por sorpresa a muchos, entre ellos al propio entrenador del cuadro de Mestalla, quien ha reconocido en Universo Valdano cómo vivió ese momento y qué se le pasó por la cabeza. "Recibí una llamada de un periodista que me preguntó como estaba. Le dije, "aquí trabajando en casa". Me dijo, esto es muy fuerte para mí pero quería comunicártelo. Te van a destituir esta tarde. Y le dije, "pero qué dices". Recuerdo que me vino un calor por todo el cuerpo. Estaba de pie y me tuve que sentar. Fue una sensación... Yo me pregunté que cómo iba a ser", declaró el ahora técnico del Athletic, con el que ganó la Supercopa y ha llegado a la final de la actual edición.





Declaraciones antes del enfrentamiento con el Athletic

Marcelino también habló de cómo se gestionó al finl ese despido y quién fue el que, de forma 'oficial' se lo comunicó. "La semana anterior habíamos estado de descanso. Y efectivamente luego me lo querían transmitir a través de una carta que me iba a dar un trabajador del club.Tienes que aceptarlo, te preguntas qué has hecho y el porqué. Pero bueno, el propietario decide. Aunque se escapa de la lógica. Pero bueno... somos entrenadores. Pasa cuando disfrutas algo y luego cuando sufres la decepción", explicó el entrenador a Jorge Valdano.El técnico del Athletic vuelve a recordar de esta manera su paso por Mestalla, en especial su salida, y deja claro el sentimiento que tiene hacia la entidad. De hecho, Marcelino hace solo un mes cuando se enfrentó al Valencia en LaLiga con los leones ya señaló que es una historia imborrable para él. "Estuvimos allí dos temporadas y un poquito más y fueron extraordinarias... El Valencia es una historia muy bonita, imborrable, pero como Athletic quiero ganar este partido", destacó en su momento.