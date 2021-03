Eufemiano - Évole: ¡Estas Ligas no se tocan!

Hay situaciones del fútbol español que no cambian por mucho que pase el tiempo. Son un mantra eterno contra el que luchar es imposible porque siempre habrá alguien dispuesto a decirlo sin aportar prueba alguna. El Valencia CF que entrenaba Rafa Benítez ganó dos campeonatos de Liga, el de 2002 y el de 2004 porque sus futbolistas iban dopados. Y ya está. ¿Tiene que ver con que se los ganó al Real Madrid de los galácticos? Pues posiblemente sí, porque fue desde el entorno del club blanco desde se generó una leyenda urbana que siempre hay alguien dispuesto a alimentar.



En 'Lo de Évole'

Cada vez que se siembra la duda sobre el dopaje en el deporte, o en el fútbol, español se saca a colación aquel equipo y la última promete ser sonada. Será este domingo en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta, el programa del periodista Jordi Évole. El propio Évole ha anunciado un avance de lo que será el programa que se emitirá el domingo de esta misma semana y en él entrevistará al médico Eufemiano Fuentes, que fue investigado en la Operación Puerto, una operación de la policía española contra el dopaje en el deporte. La Operación Puerto permitió desarticular una red de dopaje liderada por el doctor Eufemiano Fuentes que finalmente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 10 de junio de 2016, ya que dictó sentencia y señaló que la sangre no es ningún medicamento.

Ahora Fuentes ha concedido una entrevista a Jordi Évole, y este es la conversación que mantiene con el periodista, según lo que hasta ahora ha trascendido en el vídeo promocional.



Jordi Évole: ¿Se ha protegido más a unos deportes que a otros?

Eufemiano Fuentes: Por supuesto.

Jordi Évole: ¿El fútbol por ejemplo?

Eufemiano Fuentes : Yo creo que sí.

Jordi Évole: Ya nos ha dicho que el Barça se puso en contacto con usted pero nunca llegaron a un acuerdo. ¿Asesoró usted a los médicos del Valencia CF? ¿Fue usted médico o asesoró usted a los médicos de la Real Sociedad?

Eufemiano Fuentes: Oficialmente no.

Jordi Évole: ¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid?

Eufemiano Fuentes: No te voy a contestar a esa pregunta.

La conversación entre Évole y Eufemiano Fuentes corresponde al vídeo promocional y por lo tanto no es la entrevista tal cual, por lo que está por ver qué responderá el médico a la pregunta de si colaboró con los servicios médicos del Valencia CF.



La acusación de 'Le Monde'

En este sentido, conviene recordar la respuesta que ha tenido el club de Mestalla cuando alguien, sobre todo medios de comunicación, le ha vinculado con Eufemiano Fuentes. Por ejemplo en diciembre de 2016 la Agencia EFE emitía un teletipo en el que se podía leer «el Valencia ha solicitado al director del periódico francés 'Le Monde' una rectificación de la información publicada en el diario del pasado día 7 de diciembre, en la que vinculaba al club valencianista con el doctor Eufemiano Fuentes, informó la entidad de Mestalla. En aquella información, 'Le Monde' aseguraba que el doctor Eufemiano fuentes, principal implicado en la 'operación Puerto' contra el dopaje, había contribuido a planificar la temporada deportiva 2004-2005 de Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis». Recuerda además la Agencia EFE en el teletipo de ese día que «el club valenciano desmintió ese mismo día dicha información» y más importante todavía, que «el doctor Eufemiano Fuentes ha dirigido al Valencia un comunicado privado en el que deja patente de forma rotunda que la información publicada en 'Le Monde' no es cierta.

Esta es la carta que Eufemiano Fuentes envió al Valencia CF en diciembre de 2006 en la que desmentía haber colaborado con los servicios médicos de la entidad blanquinegra y de la que se hizo eco la Agencia EFE en su momento: «Quiero aclarar que ni en la entrevista que concedí al periodista Stephane Mandard -de cuyo texto íntegro poseo una grabación que pongo a su disposición-, ni en ninguna conversación mantenida con el citado Sr. Mandard ni con cualquier otro periodista nacional o extranjero, he manifestado que haya tenido relación profesional con el Valencia CF, o con sus jugadores, ni por supuesto que conserve papeles míos manuscritos relativos a dichas inexistentes relaciones».



El periodista Alcalá

Algo similar sucedió cuando el periodista Juan Antonio Alcalá aseguró en la Cadena Cope en marzo de 2011 que el Real Madrid iba a pedir a la Federación Española de Fútbol controles antidopaje «más serios» en el fútbol español, si bien, conviene recalcar que el club madrileño jamás confirmó esa información. En este programa se aseguró que el Madrid consideraba de «dudosa reputación» a los médicos del FC Barcelona y hasta se habló de los dos títulos de Liga logrados por el Valencia CF de Rafa Benítez en 2002 y en 2004, precisamente contra el Real Madrid de los Galácticos, con la 'ayuda' del médico Eufemiano Fuentes. El Valencia CF que entonces presidía Manuel Llorente no tomó cartas en el asunto pero sí el FC Barcelona, que obligó a la Cope a pagarle 200.000 euros en concepto de daños y perjuicios ya que «tanto este medio como el citado periodista quieren hacer público que la citada información ha resultado ser no veraz y proveniente de una fuente no contrastada, por lo que se reconoce que ha existido una intromisión ilegítima al derecho al honor del citado Club».

Además, este periódico se puso en contacto ayer con Jordi Candel que durante dos etapas diferentes fue jefe de los servicios médicos del Valencia CF y fue muy taxativo al respecto: «Mientras yo he sido jefe de los servicios médicos del Valencia CF, Eufemiano Fuentes no ha tenido nada que ver con el Valencia CF». Candel lo fue durante dos etapas, desde 1995 a 2004, y de 2009 a 2013.