La versión del Valencia CF sobre Fabio Blanco

El FC Barcelona puja por Fabio Blanco. Una de las perlas de la Academia de Valencia CF puede dejar Paterna. Según SPORT el club azulgrana está detrás del juvenil, ya que podrían firmarlo a coste cero, puesto que su contrato con club de Mestalla finaliza el 30 de junio. ¿Cuál es la versión del Valencia?

En el club no son ajenos a que Fabio Blanco finaliza contrato próximamente, de hecho puede negociar con cualquier equipo desde el 1 de enero. Así pues el Valencia CF ha estado negociando desde el pasado verano con el agente del futbolista para atarlo. Desde el club se ha intentado hablar de nuevo en las últimas fechas, pero de momento no ha habido reunión. Según ha podido saber SUPER no es el único equipo importante de Europa que está detrás de Fabio Blanco.

El Valencia es consciente del potencial del jugador, internacional en las categorías inferiores e importante en el Juvenil de Miguel Ángel Angulo, y por ello le ha realizado una buena oferta para renovarlo.