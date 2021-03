Entrevista a Manu Vallejo

El delantero del Valencia CF Manu Vallejo atiende a SUPER en la semana del Cádiz para hablar de su vuelta a casa, la temporada del equipo, la importancia de los capitanes, el final de LaLiga y para hablar sin tapujos de su situación personal. Es la pregunta que se hace todo el valencianismo. ¿Por qué no juega más con Javi Gracia? El gaditano responde y explica cómo se siente. Los cabreos le duran "cinco minutos". Reconoce que intenta enfadarse, pero como dice con su gran sentido del humor, "no me sale". Su personalidad no se lo permite. Se siente más importante dentro del equipo que la temporada pasada y por su cabeza solo pasa crecer y asentarse en el Valencia CF. Es autocrítico y siempre antepone el equipo. Encima es buen tío. Es una suerte tenerlo y escucharlo. Esta fue la entrevista:

Menuda temporada más dura. No viene mal el parón...

Al final desconectar un poco de lo que es el fútbol nos viene bien y sobre todo con una victoria en el último partido que es lo más importante. Hicimos buen partido y nos hemos ido al parón con buenas sensaciones. Haber acabado como quisimos, con una victoria frente al Granada, ha sido muy importante para nosotros.

¿Hay motivos para ser optimista en este tramo final de la temporada?

Sí, hemos entrado en una buena dinámica, el problema es que fuera de casa nos está costando un poco más, pero el equipo lleva bastante tiempo compitiendo todos los partidos. Hay partidos que puedes ganar, otros que puedes perder, pero el equipo compite siempre, aunque es verdad que la cara que se ve fuera de casa no es la que deseamos. Sabemos que lo tenemos que cambiar, estamos concienciados de ello, no sé el problema, pero lo que sí sé es que sabemos que tenemos que cambiarlo.

¿Cómo se explica esa diferencia entre los partidos de casa y los de fuera?

Nos está costando mucho. Vamos fuera y con muy poco nos ganan y no puede ser. Nosotros estamos concienciados de que tenemos que hacer un buen papel fuera de casa porque es lo que nos va a dar lo que hablamos muchas veces dentro que son esas tres o cuatro victorias seguidas que buscamos, pero después vamos al partido y no se ve todo el empeño que queremos poner para ganar el partido. Es algo un poco raro, no sé explicarlo, pero es que nos pasa a todos... No es que le pase a un jugador y al otro no. Nos pasa a todos, cuando jugamos fuera no estamos haciendo las cosas bien.

¿A diez puntos de los puestos de descenso todo se ve de diferente manera?

El descenso siempre ha estado ahí, pero un club como el Valencia siempre tiene que mirar hacia arriba. Es verdad que está siendo una temporada complicada, pero estamos ahí y lo que no puede ser es que estos diez puntos nos sirvan para relajarnos ni mucho menos. Es buen momento para mirar hacia arriba que es lo que se merece un club como el Valencia. Al final si ganamos partidos vamos a estar más cerca de Europa, pero no hay que marcarse un objetivo como Europa, el objetivo tiene que ser mirar hacia arriba.

A veces se le ha criticado al equipo y sobre todo al entrenador falta de exigencia y ambición.

Todos nos exigimos. Todos sabemos dónde estamos y todos queremos ganar, porque para eso estamos aquí, para ganar. Aquí no hay nadie que esté contento en la derrota. Lo que hay que hacer ahora es seguir manteniendo la línea de casa y mejorar lo que estamos hablando fuera.

Desde fuera le damos mucho valor a lo que están haciendo los capitanes esta temporada. ¿Cómo se les ve desde dentro?

Al final ellos en todo momento están dando la cara por nosotros, es verdad que se escuchan muchos temas extradeportivos y ellos están centrados en que nosotros hagamos lo que nos toca y ponen todo de su parte para ganar en Mestalla, para cambiar la imagen del equipo fuera... Ellos nos aprietan muchísimo para hacer las cosas bien, que es de lo que se trata.

Viendo la calidad de la plantilla, nueve internacionales esta vez. ¿Crees que hay equipo para más?

¿Hay equipo para más? Pues seguramente, pero la realidad es en la que estamos. Hemos tenido oportunidades para engancharnos un poco a la zona de Europa, pero no hemos podido. También hemos perdido puntos que no hemos merecido, ha habido partidos en los que la moneda ha podido caer a nuestro lado y ha caído para el otro. Yo creo que hay equipo para más, pero estamos dónde estamos y aún estamos a tiempo de ganar partidos y hacer las cosas bien. ¿Hasta dónde nos va a dar? No sabría decirte, pero lo que queremos en estos diez partidos es cambiar el sabor de boca de la temporada tanto para nosotros como para la afición.

¿Y puede dar más Manu Vallejo? ¿El mejor Manu está por llegar?

Pues seguro que el mejor Manu está por llegar, yo creo que sí, es verdad que estoy teniendo la participación que estoy teniendo, pero estoy haciendo goles, estoy haciendo cosas bien y creo que sí. Muchas veces se habla de mí como revulsivo como muchos decís, así he hecho buenos partidos y está bien, pero yo creo que eso lo tengo que alargar en el tiempo y eso es lo que intento trabajar cada día. Lo que quiero es los 20 ó 30 minutos que hago buenos, hacerlo durante más tiempo y si lo hago durante más tiempo seguro que se verá a un mejor Manu.

Reconoces que te falta ese partido redondo de principio a fin... Eso dice mucho de ti también independientemente de que el técnico tenga razón o no.

Al final yo quiero jugar todo, como todos mis compañeros, y hacerlo bien todos los minutos porque eso es lo que marca la regularidad del jugador y eso es lo que voy buscando. Ahí está mi mejora y mi crecimiento como futbolista.

Los números dicen que estás creciendo. 6 goles esta temporada por 2 del año pasado.

Yo noto en estas dos temporadas un cambio tanto personal como futbolístico en mí. La temporada pasada, rodeada de delanteros de grandísimo nivel, en mi primer año en Primera y en un club como el Valencia, me sirvió de aprendizaje. Yo intenté aprender lo máximo posible, pero es verdad que la lesión y el parón del coronavirus no me vino nada bien. No tuve muchas oportunidades, no sabemos lo que hubiera pasado, con más oportunidades hubiera crecido algo más, pero el año pasado me sirvió para madurar y este año, con los compañeros de mi posición que salieron, me sentí con más importancia dentro del equipo y creo que he intentado demostrarlo cada vez que he tenido la oportunidad. Me siento importante del equipo y me siento muy bien, estoy muy contento en el Valencia.

Es la pregunta que se hace todo el valencianismo. ¿Por qué Manu no juega más?

(Sonríe) Al final yo no te puedo responder a la pregunta. Yo lo que puedo decir es que intento hacer las cosas todo lo mejor que puedo, hago todo lo que está en mis manos, pero al final el míster toma sus decisiones. Yo las comparto y estoy feliz. Tenga el rol que tenga, cada vez que me toque voy a darlo todo porque es lo que este club se merece. Yo le pondré todo el empeño que pueda, lo que está claro es que el trabajo y la ilusión no va a faltar.

Sorprendió mucho que después de marcar el gol salvador al Celta te quedaras sin minutos en Getafe. ¿Qué explicaciones te dio el entrenador?

Al final el míster... hay más compañeros también. Cutrone tampoco está teniendo muchos minutos, Kang In va un poco rotando... Al final yo creo que es debido a todos los compañeros que estamos en esa posición. Es una posición en la que hay muchas variantes y el míster intenta elegir la mejor en cada partido y ya está.

¿Qué quería decir aquella rabia con la que celebraste el gol del Celta?

(Ríe) El que me conoce sabe que yo soy el que juego, pero no soy el que celebro los goles. ¡Ese es mi otro yo! Me pongo muy loco. Yo creo que es el reflejo de lo que vivo el fútbol. Yo al fútbol le pongo los cinco sentidos las 24 horas del día y no hay sensación mejor que marcar un gol que además fue muy importante para nosotros.

¿Eres de los que te enfadas cuando no juegas?

El que me conoce sabe que me enfado, porque es normal, todos queremos jugar, pero no puedo estar enfadado por mi personalidad. Intento estar enfadado y no me sale. Al poco tiempo ya se me pasa todo. La verdad es que estoy muy contento porque estoy haciendo entrenamientos buenos, voy con muchas ganas a entrenar, disfruto entrenando y me siento en un buen momento. Cuánto más entreno más quiero entrenar y más me cuido y trabajo más.

¿En quién te apoyas cuando el entrenador no te da cancha?

En mi circulo más cercano, en mis padres, que al final ellos lo sufren más que yo. Al final todos los padres quieren que a su hijo le vaya bien, pero bueno... yo sé lo que estoy haciendo bien, yo sé cómo entreno y cómo hago las cosas y entiendo un poco todo y si hay que jugar 10 minutos lo voy a intentar hacer igual de bien que si juego 90, pero es verdad que a todo padre quiere que a su hijo le vaya bien y sobre todo mi novia que vive conmigo y es la que aguanta mis cinco minutos de cabreo. Entre mi novia, mis padres y mi amigos me apoyan, pero sé que esto es fútbol y cuando el míster hace así las cosas es porque es lo mejor para el equipo. Aquí estamos para ayudar al equipo.

Lo que es indudable es que las estadísticas te dan la razón. Eres el delantero más eficaz.

Sí, es verdad que si juego poco y meto goles, ese promedio va a estar ahí arriba. Me gustaría jugar un poco más y meter más goles, claro. Pero sí estoy contento porque estoy teniendo suerte de cara a portería. Hay momentos en los que al delantero le cuesta más, pero este año estoy en buena sintonía con el gol y hay que aprovecharlo.

¿Llegará ese día que Manu se asiente como titular del Valencia?

Me encantaría verme titular todos los partidos, pero entiendo mi rol y trabajo para ser titular y asentarme en un club como el Valencia. Estoy en un club privilegiado y en una ciudad privilegiada. Estoy mejor imposible.

Y tiene el cariño de la gente. Ahora es más difícil por la pandemia, pero ¿lo sientes?

Sí, es verdad que ahora no salgo mucho de casa, pero cuando salgo es verdad que mucha gente me muestra su apoyo, cada vez me va conociendo más gente en la ciudad y para mí es un orgullo que me muestren su aliento y su apoyo. Mestalla vacío es una putada, pero ojalá que se solucione todo y Mestalla vuelva a rugir como en sus mejores días. Todavía no he vivido una noche de las buenas de Mestalla, de las que mis compañeros me cuentan, y me encantaría que fuese pronto.

Donde también tienes cariño y mucho es en Cádiz. ¿Qué supone para ti volver allí?

Vuelvo a mi casa, vuelvo al club que me hizo futbolista y que me dio la oportunidad en el fútbol profesional. He estado muchos años en la cantera, tengo buenos amigos en la plantilla, coincidí con Álvaro. El míster apostó por mí de una forma ciega y la verdad que estoy con muchas ganas de volver a verlo y de ir allí y de ganar porque es a lo que voy a ir.

Que gane en Valencia y que se salve el Cádiz, ¿no?

Lo firmo, por supuesto. Ahora mismo lo firmo. Estoy seguro que nosotros vamos a hacer buen partido, que vamos a mejorar nuestra imagen fuera de casa y que el Cádiz se va a salvar porque tiene un entrenador que tiene las cosas muy claras, un equipo con una plantilla muy completa y se van a salvar seguro. Es un equipo que tampoco está teniendo los resultados que espera fuera de casa, pero que compite todos los partidos y ponen las cosas difíciles siempre.

¿Con quién va tu familia y tus amigos que sé que son muy del Cádiz?

Sí sí, tengo muchos amigos del Cádiz... ¡Pero en mi familia no hay color, defiende lo nuestro! ¡Van con el Valencia, hombre por favor... pero solo para este partido!

En verano tuviste la oportunidad de ir al Cádiz. ¿Cómo fue? Imagino que es una puerta que nunca podrás cerrar.

No para nada, nunca podría cerrarla. En verano es verdad que se hablan muchas cosas, pero después de todos los compañeros que salieron yo creo que en la delantera del Valencia había una oportunidad y yo tengo claro que aquí estoy muy contento. Era una oportunidad para demostrar que puedo estar aquí y no la podía desaprovechar.

¿Ojalá sigas muchos más, no? Tienes contrato hasta 2024.

Sí, ojalá, con muchas ganas de seguir. Buen clima, la ciudad muy bien, me siento un privilegiado por estar en el Valencia que es uno de los clubes más grandes de España. Estoy donde quiero estar y ojalá esté muchos años más aquí y creciendo como jugador, creo que una cosas va de la mano de la otra. Por ilusión y por ganas no va a ser porque vivo el fútbol en su máximo esplendor.

Ya imagino que te irás acostumbrado al entorno del Valencia, pero... ¿Qué pensaste cuando escuchaste que podía venir un príncipe?

No sé si es porque tampoco tengo muchas redes sociales, pero yo me mantengo al margen de todo eso. Lo que sé es por lo que escucho un poco y las noticias, pero es algo que no depende de nosotros y el propietario será quien tenga que dar la última palabra. Tampoco tenemos mucho más que decir los jugadores.