Rafa Benítez rechaza una oferta para volver a entrenar

Rafa Benítez sigue a la espera de encontrar un proyecto deportivo con el que regresar a los banquillos. Reconoce que tiene ganas, pero también desea que le ofrezcan un equipo que cumpla unos requisitos que tiene claros.

El técnico no quiere volver a entrenar si no es algo que de verdad le motive... y en este sentido, ha rechazado en las últimas horas una oferta del Celtic de Glasgow.

Fueron nueve las temporadas que el equipo escocés se llevó la liga, pero este curso el Rangers de Gerrard se impuso y ahora buscan rehacer el proyecto de los 'hoops', donde Neil Lennon dimitió tras ver que la distancia con el equipo rival ya era de 18 puntos.

Según cuenta The Sun, el Celtic ofreció el banquillo a Rafa Benítez, pero el autor del doblete en Mestalla decidió rechazar la oferta al no considerla apropiedad, además de forma tajante. No importó que el Celtic sea un histórico del fútbol europeo, con 51 títulos en la liga escocesa y una historia de 133 años de historia.