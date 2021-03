La reacción del Valencia CF a la entrevista de Eufemiano Fuentes

Eufemiano Fuentes, médico deportivo, ha sido el protagonista en el último programa de Jordi Évole. En él, negó haber trabajado para el Valencia CF del doblete, pero sí guardó silencio sobre su posible vinculación con el Real Madrid y sobre la posibilidad de haber asesorado a los médicos blancos en labores relacionadas con el dopaje.





-¿Asesoró usted al Real Madrid?

-Me has pillado.

Y aquí no dijo lo de "blanco y en botella".#LoDeEufemianopic.twitter.com/QKemkPWwlm — Jordi Évole (@jordievole) March 28, 2021

"Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero asesoré de alguna formaO me callo o te digo que no, elige la respuesta", dijo. La respuesta oficial del Valencia CF a estas palabras no tardó en producirse.