Abel Ruiz recuerda los consejos de David Villa

El excanterano del Valencia CF se apoyó en el Guaje en sus peores momentos deportivos

29.03.2021 | 19:07

Los consejos del asturiano han sido claves para que Abel Ruiz le haya dad la vuelta a la tortilla esta temporada. «Sobre todo, en momentos difíciles siempre ha estado ahí y me ha explicado sus experiencias de cuando él estaba en el Sporting, Zaragoza y Valencia que empezó sin jugar mucho y al final se ganó la confianza y acabó en la selección. Me dio consejos muy buenos que me sirvieron, en ese momento en el que yo no estaba jugando mucho, para seguir trabajando día a día y lograr lo que estoy consiguiendo», manifestaba.