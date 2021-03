Albelda y Cañizares contra Juanma Castaño por el asunto Eufemiano Fuentes-Valencia CF

Jordi Évole fue protagonista, este domingo, en La Sexta por su entrevista a Eufemiano Fuentes. En dicho encuentro, el médico deportivo habló sin tapujos, aunque jugando al despiste y con un tono sarcástico sobre el tabú del dopaje en la historia del deporte en España, sobre su influencia en algunos medallistas españoles en Barcelona 92 e incluso sobre su incidencia en el fútbol profesional, en concreto en la Real Sociedad, el Real Madrid y el Valencia CF.

La respuesta del doctor fue clara en su relación con el VCF: "no asesoré al Valencia CF". No lo fue tanto cuanto tocó hablar sobre el Real Madrid de aquella época, con su amigo 'Alfonsito' como jefe médico en el club... Eufemiano prefirió guardar silencio o remitirse a lo que ya dijo ante el juez. "Dije que no, si te sirve. Ahora no voy a contestar". No hizo otra cosa que sembrar la duda en torno al cuadro blanco y finiquitar el tema con el conjunto de Mestalla: el valencianismo y el propio Valencia CF como institución, no tardaron en reaccionar; no es para menos. Por mucho que algunos se encarguen de manchar un doblete histórico en Mestalla, el legado de aquel equipo de Rafa Benítez ya es historia del fútbol e historia de la entidad. De hecho, SUPER dedica la portada de hoy al tema...

El Tertulión de la Cadena COPE dedicó varios minutos de su programa, con Juanma Castaño al frente, para debatir sobre las confesiones de Eufemiano Fuentes. Y allí estaban Cañizares y Albelda, habituales en esta tertulia, para defender una vez más el honor del Valencia CF.



Juanma Castaño vuelve a relacionar a Eufemiano con el Valencia CF

El conductor del programa, Juanma Castaño, fue el que sacó el debate a relucir. Los participantes estaban, por entonces, dialogando sobre Eufemiano y el Real Madrid, pero el periodista giró el rumbo del debate. "Si no recuerdo mal, con el Valencia CF también se le relacionó, ¿no?", dijo. Sabía que allí estaban Cañizares y Albelda y que por ahí podría tener 'jugo' el programa.

"Este hombre miente de una manera brutal", dijo en primer lugar Albelda. Para el ex del Valencia CF no había que dar ningún tipo de credibilidad a las palabras del doctor. "Todos sabemos que en un club no solo hay un médico, sino que es un equipo... Nosotros teníamos tres o cuatro médicos y tres o cuatro preparadores físicos en el Valencia", dijo en referencia a la acusación indirecta de Eufemiano contra 'Alfonsito', doctor del Real Madrid en la que insinuaba que si llegó a dopar al equipo solo lo sabrían ellos dos.

Y Cañizares, algo más preocupado durante todo el programa por las acusaciones que había hecho Eufemiano contra algunos deportivas como el atleta Fermín Cacho y la repercusión que esto podía tener en la sociedad española, también fue directo. El exportero tenía miedo de que la gente creyera al doctor y pusiera en duda la profesionalidad de deportistas de élite como el atleta mecionado, campeón en Barcelona 92.



"Sí, se le relacionó con nosotros porque entrenábamos mucho y entrenábamos bien. Teníamos un magnífico entrenador y un magnífico preparador físico y ganábamos", respondió Cañizares a Juanma Castaño. El presentador de la tertulia, de nuevo insistió. "¿Pero nunca tuvistéis nada que ver con tratamientos o recomendaciones de Eufemiano en el Valencia CF? "Yo no conozco a este tipo", dijo el exguardameta. "Nunca supe nada de que asesorara en el fútbol, si luego conocí su historia por el ciclismo", añadió Albelda. "No lo he visto nunca", dijo a su vez. "Yo, la verdad, no lo he conocido y si te digo la verdad tampoco he hecho por conocerlo. Yo me lo cruzo por la calle y no sé quien es. Aquí tuvimos una virtud: entrenamos mucho, más que los demás. Y además ganamos", insitió Cañizares.

