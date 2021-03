¿Asesoró al Valencia? "No". ¿Y al Madrid? "No voy a contestar"

Por si había alguien que todavía lo dudaba, la respuesta rápida y directa de Eufemiano Fuentes a la pregunta del periodista Jordi Évole, sobre si colaboró con el Valencia CF con prácticas dopantes, despeja cualquier sospecha sin fundamento sobre los campeones de Liga en 2002 y 2004. ¿Asesoró usted a los médicos del Valencia? «No», responde sin vacilar el médico deportivo. Fuentes fue absuelto en 2016 en la sentencia de la 'operación Puerto', a pesar de que en su argumentación jurídica el juez reconocía que el doctor sí había recurrido a sustancias y métodos prohibidos, y pese a haber sido condenado en primera instancia en 2013.

La contundencia con la que Fuentes contestó preguntado por el Valencia es más que significativa, ya que durante la conversación con Évole los silencios, los rodeos y las vacilaciones al ser cuestionado por otros deportistas y equipos terminaron siendo suficientemente esclarecedores. «Estoy diciendo muchas cosas que no he dicho hasta ahora... pero no estoy para montar una guerra sin cuartel contra quienes pueda nombrar», y añade: «A veces callo porque no sé lo que me preguntas, o porque no me acuerdo... y otras para otorgar...».

Después de admitir que colaboró con alrededor de una quincena de atletas que participaron con éxito en los Juegos de Barcelona 1992, o hablar sin tapujos de que hizo «trampas, como todos» en el momento en que la entrevista estaba centrada en el mundo del ciclismo, el 'prime time' alcanzó su punto álgido cuando el balón pasó al centro de la escena. El médico asegura que, «por supuesto», se ha protegido más unos deportes que otros en una clara alusión al fútbol. Oficialmente el médico trabajó con tres clubes: UD Las Palmas, Universidad Las Palmas y Elche.

¿Y extraoficialmente? «Era, a veces... requerido, porque no había contratos». El Barcelona, según Fuentes, trató de contratarlo. «No llegamos a un acuerdo, digo que es el Barça porque ellos mismos sacaron un comunicado. Dos clubes más no me autorizaron para decir sus nombres, sin autorización no puedo decir los nombres», agrega Eufemiano, que recientemente se ha jubilado. A continuación, antes de confesar que asesoró a la Real Sociedad subcampeona de Liga en 2003 y sembrar la sospecha sobre el Real Madrid, reconoció que recibía los pagos mediante un testaferro. Fuentes cobraba entre 6000 y 8000 euros por reuniones de asesoramiento. En total, unos 6000 al año.

Tras reconocer su letra en hojas de contabilidad suyas, desveladas por el periódico EL PAÍS, donde aparecen las primeras letras de Astiazaran, presidente de la Real entre 2001 y 2005, y 42.070 euros vinculados a la palabra médico, dijo: «No fui médico de la Real, pero veo esto y habría que pensar que asesoré de alguna forma...». Después sembró dudas sobre el Real Madrid. ¿Asesoró a los médicos del Madrid? «No te voy a contestar a esa pregunta... no quiero decir que fuese que sí. En un juicio dije que no... O me calló o te digo que no, elige la respuesta». Y sobre el galeno de los blancos, Alfonso del Corral, comentó: «Nos conocíamos. Fue él quien más fue testigo de eso... eso que no dije que no pasó, dejémoslo ahí...».



FERMÍN CACHO Y LOS MEDALLISTAS DE BARCELONA 92 El primero de los titulares que Eufemiano dejó en 'Lo de Évole' salpicó a Fermín Cacho, medallista olímpico en Barcelona 92, que recurría por entonces a los servicios del médico deportivo. Fuentes no negó su vinculación con el corredor tras decir «no» a otros nombres de atletas. «Creo que algunos medallistas en los Juegos se doparon... caerían medallas de Barcelona 92, por eso no quiero decirlo», indicó, además de comentar que a Cacho lo vio antes de la final de 1.500 y le administraba lo que se utilizaba hace 30 años, sustancias no permitidas como estimuladores naturales de testosterona y expansores de plasma.

El periodista de La Sexta contactó con los aludidos en la entrevista para darles la oportunidad de contestar a las declaraciones de Eufemiano Fuentes. Finalmente, ninguno de ellos -Fermín Cacho, José Luis Astiazarán, Del Corral y Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el deporte que, según la versión de Fuentes, se interesó por contratarle para ser el médico del equipo olímpico español en los Juegos de Pekín 2008- accedió a conceder una entrevista en la que responder a las alusiones del médico deportivo.