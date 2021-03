Thierry Correia acelera en su proceso de crecimiento

Thierry Correia se ha asentado en el once titular del Valencia CF. El portugués se ha ganado la confianza de Javi Gracia (poco a poco también la de la afición) y se ha convertido en el futbolista más utilizado de la plantilla desde que arrancó 2021. El internacional luso lo juega todo desde el partido contra el Cádiz el 4 de enero. Ya van doce titularidades consecutivas en LaLiga. El técnico ha decidido darle continuidad y el jugador está respondiendo con su mejor versión de las dos últimas temporadas. El futbolista está demostrando a sus 22 años que se encuentra en un proceso de crecimiento constante, va corrigiendo errores en fase defensiva y cada vez está más preparado para la exigencia y la responsabilidad que suponer ser lateral derecho del Valencia. Ha cambiado y no solo en el 'look' por su corte de pelo.

Thierry gustará más o menos, estará más o menos verde, pero nadie duda de unas condiciones físicas extraordinarias para ser jugador de fútbol. Potencia, recorrido, llegada y velocidad. Su reto es saber aprovecharlas para convertirse en un jugador más completo y fiable táctica y defensivamente: orden, regularidad, concentración, seguridad y mejor toma de decisiones. Está en el camino. Lo que es innato son sus cualidades físicas por encima de la media. Lo dicen los test del cuerpo técnico de Javi Gracia y los registros estadísticos de LaLiga. Según los datos oficiales publicados por LaLiga, Correia es el jugador más rápido del campeonato después de 28 jornadas. El valencianista lidera el ranking de velocistas del fútbol español con un pico de aceleración de 35,1 km/h registrado en las jornadas 4 y 5 (Real Sociedad y Betis). Solo hay dos futbolistas que han sido capaces de alcanzar esa velocidad esta temporada y son dos especialistas en las transiciones rápidas ofensivas como Iñaki Williams (Athletic de Bilbao) y Vinícius Junior (Real Madrid). El delantero vasco lo consiguió en la jornada 13, mientras que el brasileño lo logró curiosamente en la 28, la última antes del parón se seelcciones internacionales.

Por detrás de Correia, Williams y Vinícius hay una nómina de jugadores rápidos que han marcado registros personales de velocidad muy altos como los 34,9 km/h de Marcos Llorente (Atlético de Madrid), los 34,8 de Guido Carrillo (Elche), Aitor Ruibal (Betis) y Jawad El Yamiq (Real Valladolid) o los 34,7 de Luis Suárez (Granada), Iago Aspas (Celta de Vigo) o Ferland Mendy (Real Madrid). De momento, a falta de diez jornadas, son los más rápidos de LaLiga. La temporada pasada a la finalización de las 38 jornadas Dani Rodríguez del Real Mallorca fue el futbolista que más velocidad punta alcanzó (35,72 km/h), superando a los portugueses Hernani del Levante (35,38 km/h) y Nélson Semedo del Barcelona, (35,16 km/h), así como a los también laterales Adrià Pedrosa (Espanyol) y Alberto Moreno (Villarreal). Ambos con los mismos 35,1 km/h que esta temporada ha marcado Thierry.

A ritmo de Champions

Las últimas ediciones de la Champions están demostrando que hay equipos, especialmente en la Premier League y la Bundesliga, que juegan con una marcha más que en el fútbol español. Lo confirmaron las estadísticas. La FIFA elaboró en enero de 2021 un selecto ranking con los futbolistas que alcanzaron la máxima velocidad dentro del campo de fútbol en 2020. El jugador más rápido del mundo en 2020 fue el lateral izquierdo del Bayern de Munich Alphonso Davies con una marca estratosférica de 36,51km/h. Le siguieron Achraf Hakimi (Inter de Milan) con 36,48, Adama Traoré (Wolverhampton) con 36,21, Luis Advíncula (Rayo Vallecano) con 36.15 y el explosivo Kylian Mbappé (PSG) con 36,04. El sexto y último en superar la barrera de los 36,00 km/h fue Erling Haaland (Borussia Dormund). Son el fútbol moderno. La prueba de que hoy en día la calidad sin físico no es diferencial.

Lo mejor de Correia es que está demostrando ser mucho más que rápido. La clave de su mejora es la estabilidad estructural que le rodea. Tiene un entrenador (Javi Gracia) que le está dando continuidad a diferencia de lo que sucedió con Albert Celades y un vestuario (con nuevos capitanes) que lo ha integrado a diferencia del descontrol del año pasado. Thierry no se sentía parte del equipo la temporada anterior. Además, tiene un cuerpo técnico y médico detrás que cuida de sus problemas musculares con trabajo preventivo y hasta le ha diseñado unas plantillas especiales. Correia necesitaba una adaptación, pero también un contexto mejor para explotar y crecer como jugador. Ahora lo tiene. El problema es que el luso siempre arrastrará la carga de los 12 millones que le costó al Valencia, pero eso no depende del chico.