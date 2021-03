"La gente no ve los partidos y se me echa encima con facilidad por cada error"

Mouctar Diakhaby se ha sincerado en una entrevista en la prestigiosa revista de fútbol francesa 'Onze mondial'. El central del Valencia CF ha confesado que lo pasó mal con Albert Celades y que afrontaba esta temporada con el reto de «demostrar que tenía el nivel y recuperar la confianza que se me había dado». Su temporada vuelve a estar salpicada por algunos errores individuales como el del último desplazamiento al Derbi, pero asegura que se siente «fuerte mentalmente incluso en las adversidades» y que nadie le va a «derribar». «'Lo mental' me representa. Siempre me mantengo fuerte mentalmente, incluso en las dificultades y nadie me va a derribar. Siempre he tenido esta fuerza. Siento que soy fuerte mentalmente».

Diakhaby en otra reflexión interesante al hilo de las críticas asegura que no se siente «infravalorado», pero sí tiene la «impresión» que en cada error suyo «se me echa le gente encima con más facilidad». «No diré infravalorado, pero tengo la impresión€ (piensa) que siempre que me pasa algo, la gente me me echa encima con más facilidad. Es solo mi impresión, pero elegí ser futbolista y es parte del juego, hay críticas. Después, tengo la impresión de que la gente no ve los partidos. Aquí en España jugué buenos partidos, especialmente contra los grandes. La gente no lo sabe. A pesar de todo, soy feliz, juego al fútbol y no me puedo quejar». Tampoco le gusta que le etiqueten de lento. «La gente piensa que soy muy lento, pero mis compañeros saben que soy rápido. Escucho lo que se puede decir de mí y, a veces, está mal. Mis entrenadores consideran que soy rápido y físico, incluso quedan impresionados». Su valoración de la temporada es buena. «Francamente ha tenido un buen comienzo. Este año quería hacer más, quería demostrar que tenía el nivel, quería recuperar la confianza que se me había dado, responder a las esperanzas puestas en mí. Doy todo en el campo. Y ya sabes, cuando un técnico (Javi Gracia) te da confianza cambia mucho».

El francés repasó su trayectoria en el Valencia dando valor a la figura de Marcelino García Toral. «Estaba en conversaciones con otros clubes de Inglaterra y España. Y finalmente, elegí España, que sorprendió a más de uno. Longoria estaba interesado y me habló del proyecto. Luego hablé con el entrenador y vi que realmente me quería. Costé 15 + 2 de bonificación. Con los precios de hoy, está bien. El Lyon sabe vender bien. Cuando quieres un jugador del Lyon lo pagas caro. Empecé fuerte. Marcelino, confiaba mucho en mí. No tenía miedo de ponerme en grandes citas: Juve, Madrid... Es un entrenador que me marcó y que entrena muy bien a los defensas. Me hizo evolucionar mucho».

Mouctar sabe que será difícil repetir aquellos éxitos . «No te voy a mentir, es bastante complicado sobre todo porque perdimos a muchos jugadores muy importantes y somos un equipo muy joven, creo que el más joven de La Liga. Nos falta experiencia, falta algo. Por otro lado, los que vean los partidos estarán de acuerdo conmigo en que tenemos buenos partidos, especialmente ante los grandes».