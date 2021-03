"Me estaba cambiando y Nuno me dijo que yo descansaba..."

"Me estaba cambiando y Nuno me dijo que yo descansaba..."

El Valencia CF se enfrenta este domingo al Cádiz en estadio Ramón de Carranza y allí se las verá con algunos futbolistas que han pasado por sus filias, como el actual entrenador del conjunto andaluz, Álvaro Cervera, el hondureño el Choco Lozano o el madrileño Álvaro Negredo.

Precisamente Negredo ha hablado de su etapa en el conjunto de Mestalla en una entrevista en Onda Deportiva de València. "Es un partido especial, le tengo un gran respeto y no hay que olvidar todo lo vivido. Guardo buenos recuerdos y me quedo con lo bueno. No salió como me hubiese gustado. El Valencia CF es un grande", dijo el delantero, que no ocultó una que en su etapa como blanquinegro, rindió por debajo de lo que de él se esperaba: "Tengo una espinita conmigo mismo en el Valencia CF. Podría haber dado más. Me hubiese gustado triunfar allí".

Su paso por el Valencia CF estuvo marcado por el primer entrenador de Meriton, Nuno Espirito Santo del que dijo que "no sé todavía porque dejó de contar conmigo. Me estaba cambiando en el vestuario contra el Betis y me dijo que yo descansaba, estando Rodrigo de baja y solo con Alcacer arriba". Sigue Negredo: "Pasaron las jornadas y Nuno no contaba conmigo. Nunca me dio un motivo. Le pedí hablar y no quiso".

Una situación de la que el propio ariete entonó el mea culpa en ciertos aspectos: "El primer año llegue lesionado y me costó arrancar. Fue difícil por todo lo que empezaba a rodear al club. Seguro que yo me equivoqué en muchas cosas, pero eran muchas cosas alrededor del club que cambiaban. Todo lo gordo que sigue ahora".

"Había más revuelo alrededor del club que centrarse en lo deportivo. Creo que eso ahora también está pasando". Un alusión a todo lo acontecido desde la llegada de Meriton que arrancaba con un agradecimiento: "Agradezco la confianza que tuvieron en ficharme, incluso estando lesionado. Luego yo quería disfrutar pero las piernas no me dejaban. Nunca tuve relación con Peter Lim salvo en una ocasión que vino a Valencia para ver un partido, no tuve más".

Por último, se refirió a las salidas de Marcelino y Mateu Alemany, y fue claro: "Me sigue sorprendiendo lo pasa en el Valencia CF porque es un club grande. Ganaron la copa y se había construido algo bueno. Se destruyó todo y a empezar de cero".