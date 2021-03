Cutrone: "La temporada es dura, pero va a llegar mi momento"

Patrick Cutrone brilló con luz propia en el último partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21 de Hungría y Eslovenia. El delantero del Valencia CF , con el brazalete de capitán y el '10' a la espalda de la Azurra, clasificó a Italia para los cuartos de final del torneo con un doblete en la victoria (4-0) sobre Eslovenia. Y pudo ser un hat-trick. Cutro marcó un penalti, falló otro y se redimió con un golazo desde fuera del área por toda la escuadra.

El italiano vuelve al Valencia reforzado y con ganas de cambiar su suerte esta temporada. Javi Gracia nunca le ha dado una oportunidad en el once titular y apenas ha disputado 55 minutos en 4 partidos. En los otros tres ni siquiera participó. El valencianista, cedido por el Wolverhampton, habló para la Rai a la finalización del partido. Estas fueron sus palabras:

"La temporada esta siendo dura para mí, no encuentro la continuidad que me gustaría en el campo, pero siempre he dado lo mejor de mí porque este es el mejor deporte del mundo y creo que mi momento va a llegar".

"Es cierto que no había jugado en mucho tiempo, así que no fue fácil, pero siempre entrenaba al máximo y quería estar listo para cuando llegara mi oportunidad. No estoy teniendo los minutos que me gustaría, pero siempre daré lo mejor de mí y sé que voy a demostrar mi valía".

"Muchos tenían duda sobre mi condición física (llegó a la Sub-21 sin minutos en el Valencia), pero esta noche casi logré hacer los noventa minutos completos. Para nosotros fue una noche maravillosa, somos un gran grupo".

"Agradezco al entrenador su confianza, siempre cree y tiene fe en mí y eso significa mucho. Estoy convencido de que somos un gran equipo y podemos llegar lejos. ¿El abrazo a Nicolato? Créanme, era lo mínimo que podía hacer".

"No podíamos subestimar a Eslovenia, sabíamos que podría ir muy mal si lo hacíamos, el equipo reaccionó a pesar de la presión a la que estábamos sometidos, dimos lo mejor de nosotros y estoy orgulloso de ser el capitán de este equipo. Es un honor para mí".