La metedura de pata de Martínez-Almeida con Gonçalo Guedes

Cuando no se tiene la constancia de algo es mejor callar y no decir nada que meter la pata. Algo así le ha ocurrido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante una entrevista en Onda Cero al intentar defenderse de la polémica 'escapada' de Marcelo a la Playa de la Malvarrosa.

El alcalde de Madrid se encontraba en el programa 'El Transistor' cuando le han preguntado por el asunto del jugador del Real Madrid. Almeida ha querido hacer referencia a las palabras de su homólogo en València, Joan Ribò que atribuyó la escapada de Marcelo a València saltándose el confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana un error de la presidenta del gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Creo que es un ejemplo de los malos ejemplos que da la presidenta del gobierno de Madrid". Sin embargo en ese intento por defender a Ayuso ha señalado al jugador del Valencia CF, Gonçalo Guedes, como otro infractor de las medidas restrictivas. Y ha metido la pata hasta el fondo.

"Sí que hay alguna declaración por ahí en València que si esto es culpa de Madrid, y mira, siempre pienso lo mismo. Aquí creo que lo mejor es no enfrentar territorios. Cada gobierno de comunidad autónoma lo está haciendo lo mejor que puede y lo mejor que sabe y yo creo que lo que tenemos que hacer es echarnos una mano y que cada uno tome las decisiones que crea más convenientes, pero no creo que sea razonable decir que Marcelo está allí porque Almeida o Ayuso pues han establecido una determinada política. De hecho creo incluso que Guedes está en Ibiza y no voy a echarle la culpa al Alcalde o al Presidente de Valencia. Estamos más bien para ayudarnos los unos a los otros, sobre todo, cuando hablamos de un tema como la pandemia"

La realidad que desconocía el Alcalde de Madrid es que Gonçalo Guedes contaba con un justificante para viajar. En estos casos, es una notaría quien ha de hacer un justificante que permite desplazarse a la persona en cuestión, de la misma manera que un trabajador puede desplazarse o estar fuera de casa más allá del toque de queda. El futbolista del Valencia CF se encontraba en Ibiza realizando unas gestiones inmobiliarias. Es más al desplazarse en avión, el portugués junto a su pareja siguieron todas las medidas de prevención anti Covid que marca la ley. A tal efecto, el propio Guedes subió una imagen a redes sociales en las que se confirma que acudió a Ibiza para una gestión inmobiliaria.