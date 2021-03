Lo opinión de Vicente Rodríguez sobre Kang In

Una voz autorizada en el valencianismo como Vicente Rodríguez ha dado su punto de vista sobre Kang In Lee. El ex jugador se ha referido al rendimiento del jugador desde su llegada a la primera plantilla hasta ahora. Un momento clave para Kang In y para el club, ya que el jugador tiene decidido no renovar y el club valora venderlo a la baja este verano.

"Es una pena que un jugador criado en casa como Kang In no haya dado su mejor nivel en el primer equipo. Había levantado muchas expectativas", asegura Vicente en SER Deportivos Valencia.

Los números de Kang In esta temporada son de 23 partidos (14 de ellos como titular), ha metido un gol y ha dado cuatro asistencias entre Liga y Copa.