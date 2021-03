La respuesta de Vicente Rodríguez a la llamada de Florentino

Vicente Rodríguez sigue siendo uno de los ídolos de la época reciente en el valencianismo. Sus galopadas por la izquierda le sirvieron para ser considerado como el mejor extremo de Europa. Tanto es así que entre las dos Ligas y la Copa de la UEFA y más y más éxitos de un Valencia en plena ebullición el Madrid de los 'Galácticos' se fijó en él.

Según ha desvelado en la entrevista en SER Deportivos en la que ha hablado de otros temas como Kang In, Vicente ha recordado cómo fue la llamada con Florentino: "Sí, tuve una oferta encima de la mesa para marcharme al Madrid. Me llamó Florentino y le dije que yo tenía contrato. Quería seguir en Valencia"

El ex jugador siempre lo tuvo claro: "Cuando Florentino me llamó para ficharme no me dijo que había nacido para jugar en el Madrid porque yo nací para jugar en el Valencia".