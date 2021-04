El club realizó una publicación en las redes sociales con una foto que no gustó a los valencianistas

Es habitual que la cuenta oficial del Valencia CF en Twitter de las buenas noches o los buenos días a los valencianistas compartiendo imágenes de distintos lugares bonitos de la ciudad. Ahora bien, el último de los post realizados no ha sentado demasiado bien entre la afición.



¿El motivo? El club compartió en su perfil en inglés una imagen desde una terraza en la Avenida de Las Cortes Valencianas. En ella, el objetivo principal del club era mostrar la ciudad y el monumento de la Dama d'Elx que está en la rotonda... pero o no se dieron cuenta o no quisieron dársela: en una de las esquinas, a oscuras, aparecen las obras abandonadas del Nou Mestalla. No pasó desapercibido para muchos el gesto y el tweet tuvo ciertos comentarios recriminando la gestión de la entidad.