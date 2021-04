Emotivo mural en homenaje a Paco Camarasa

Paco Camarasa, exfutbolista y leyenda del Valencia CF, ya tiene su propio mural. El grupo de arte urbano It must be Love 86, conocido por otras obras como el mural de Españeta o por realizar distintas elaboraciones de arte protesta contra Peter Lim y Meriton, ha sido el encargado de realizarlo en Rafelbunyol, su pueblo natal.



"Fidelidad, bondad, honradez y coraje. Un hombre, un equipo. Sus valores nos representan" se lee en el mural. Camarasa es un emblema de la entidad, con 12 temporadas vistiendo la elástica valencianista y con toda una vida dedicada por y para el Valencia CF, el club de sus amores. Lamentablemente, su vinculación con el club se rompió hace unos meses ya que fue despedido con una carta. Su amistad con el exentrenador Marcelino García Toral fue el detonante que le costó el puesto como delegado.





Camarasa, un home, un equip.

Els seus valors són els que ens representen.



Camarasa, un home, un equip.

Els seus valors són els que ens representen.

Gràcies a @Rafelbunyol_Ajt per les facilitats donades.#FreeVCF