La extraña cláusula por la que Sobrino no jugará contra el Valencia CF SD

Rubén Sobrino no estará ante el Cádiz. Lo confirmó ya Álvaro Cervera, técnico del Submarino amarillo, que además lamentó la ausencia del atacante cedido por el Valencia CF, su 'Fernando Torres'.

No lo hará por la existencia de una cláusula un tanto curiosa. El club gaditano ha decidido no pagar un plus para que Sobrino pueda jugar contra el equipo del que procede y al que tendrá que regresar al final del curso.

Por tanto, existía la famosa 'cláusula del miedo', pero esta permitía excepciones. La gran parte de la ficha del futbolista hasta el final del curso corre a cargo del Cádiz y si el equipo andaluz decidía apostar por su presencia ante el Valencia CF, todavía subiría más el porcentaje. O lo que es lo mismo, si juega, el Valencia CF se ahorra todavía más dinero de su sueldo.

El futbolista había manifestado su deseo de jugar contra sus compañeros y amigos, pero la realidad es que tendrá que ver el partido, muy a su pesar, desde la grada del Carranza.