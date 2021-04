"No sé el futuro, pero tengo un contrato y tengo que cumplirlo"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz correpondiente a la jornada 29 de LaLiga que se disputará este domingo (18:30) en la estadio Ramón de Carranza. El navarro repasó todos los temas de actualidad relacionados con el club. Estas fueron sus palabras:

¿Es la hora de ganar fuera y encadenar dos victorias seguidas?

Hemos tenido más tiempo para saborear esa última victoria de casa y ver que seguíamos con esa fortaleza de conseguir buenos resultados en casa, pero ahora llega el momento de mejorar lo que no hemos hecho antes, que es conseguir un buen resultado fuera de caa y encadenar dos victorias consecutivas. Hemos tenido tiempo para preparar el partido, hemos tenido ausencias por los internacionales, pero salvo Cillessen que vino lesionado el resto han tenido experiencias superpositivas y vamos preparados para hacer un buen partido y conseguir un buen resultado.

Una motivación para el grupo sería sumar más puntos que la temporada pasada. Mejorar la clasificación también supone ingresar más dinero por los ingresos de TV. ¿Ese mensaje les llega del club?

El intento de mejorar en este final de temporada sobre todo nace de la profesionalidad de cada uno, de los jugadores, del cuerpo técnico y todos los trabajadores del club, creo que lo demás son consecuencias de lo prioritario que es esto, lo deportivo. Lo económico es importante, pero es la consecuencia de haber querido ganar los diez partidos que nos quedan y quedar lo más arriba posible. El motor económico no es lo que nos mueve, nos mueve nuestro afán de superación. Recibimos por parte del club esa motivación para acabar lo mejor posible la temporada, pero no necesitamos que nadie nos lo recuerde, lo vamos a intentar al cien por cien.

Los números en defensa mejoraron con Cillessen. ¿Le preocupa la portería? ¿Le volveremos a ver antes de que finalice la temporada?

La lesión de Jasper no es tan grave como para pensar que lo vamos a perder toda la temporada, estará antes de que la Liga termine. La ausencia en la portería no es una con la que esté extremadamente preocupado porque siempre he confiado en todos los porteros. De igual manera que opté por el cambio en la portería porque creía que era oportuno, igual de tranquilo estoy ahora ante la necesitad de tener que contar con los otros dos porteros que tenemos. Estoy tranquilo, confiado y sabedor de que tenemos bien cubierta esa posición con cualquiera de los porteros que tenemos.

Usted siempre ha dicho que su voluntad es cumplir el contrato. ¿Qué ha cambiado respecto a aquel 5 de octubre en que quiso marcharse?

Como ya me he manifestado al respecto, creo que volver a hablar de lo mismo no tiene mucho sentido. Ya he dicho cuáles son mis intenciones, ahora mismo estoy convencido de que lo más importante es terminar bien la temporada y en eso estoy centrado. De las cosas que he vivido en este club, no me arrepiento de nada de lo que he dicho y he hecho, y cada una siempre ha estado muy justificada por muchas razones, ya me manifesté por mi futuro y no tengo nada nuevo que decir.

Hemos visto a Cutrone marcar dos goles. ¿Le ha abierto los ojos? ¿Puede tener más minutos?

Los ojos los tengo abietos desde el primer día, otra cosa es que lo que yo vea guste más o menos a otras personas, son opiniones. A Cutrone le valoro mucho su trabajo en la selección y el club, pero en la posición donde juega Cutro es una posición en la que más competencia hay. Hay muchos jugadores que optan a esa posición al margen de que puedan jugar en otras. El reparto de minuto es el que es y no es fácil disponer de minutos. Me alegro porque el jugador haga goles con su selección y espero que haga goles también con nosotros. Hablar de minutaje, todos los jugadores que están aquí, salvo igual Kevin, todos ya han jugado más minutos que el año pasado. Kang In y Manu ya los han doblado, no es fácil que todos los jugadores jueguen cuando hay tanta competencia, pero eso no quiere decir que no valore su trabajo.

¿Existe una ventana de diez días en la que ustedes y el presidente se pueden sentar para llegar a un acuerdo y rescindir?

De mi contrato no voy a hablar, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer.

Siempre ha dicho 'por supuesto'. ¿Se imagina otro verano sin comunicación con el club y con el presidente actuando como ha actuado este año? ¿Cree que es posible este escenario?

Yo no sé el futuro lo que va deparar ni las actitudes del club y del presidente, yo sé cuáles son mis intenciones y son intentar acabar bien la temporada y ya he sido claro con mi futuro, siempre me ha gustado respetar mis contratos. Me remito a que tengo un contrato firmado y como todos los trabajadores entiendo que voy a cumplir mi contrato. ¿Lo que va a pasar? Pues no lo sabemos nadie en el futuro, pero tengo un contrato y mi intención es cumplirlo.

No le parece incoherente su decisión de seguir después de todo lo que ha pasado este verano? ¿O es que algo ha cambiado?

Simplemente contesto a lo que me preguntáis y yo lo que digo es que que tengo otro año de contrato y debo cumplirlo. No hay más noticias que eso. No entro en más tipo de valoraciones. Yo respeto todo, pero como trabajador del club tengo un contrato y tengo que cumplirlo.

¿Cree que Javi Gracia es el mejor entrenador que puede tener el Valencia?

Esa pregunta es para que contesten los responsables de elegir la figura del entrenador, yo trato de ser el mejor profesional posible y trato con mi trabajo ayudar a este club a que esté lo mejor posible. La responsabilidad de elegir al entrenador no es la mía.