Comunicado del Valencia CF: "No al racismo"

El Valencia CF ha emitido una nota oficial sobre el caso de racismo del que ha sido víctima Mouctar Diakhaby. El club rechaza y condena "un intolerable insulto racista". Además el club "confía" en que LaLiga tome cartas en el asunto e investigue lo ocurrido. "Se ha perdido el respeto y el espíritu del fútbol y el deporte"



Este es el comunicado del Valencia CF

1. Mouctar Diakhaby se ha convertido hoy en otra víctima del racismo en el fútbol.

2. Después de sufrir un intolerable insulto racista, todavía ha visto la tarjeta amarilla por protestar.

3. Estamos orgullosos del apoyo que ha recibido Diakhaby por parte de sus compañeros y de la decisión de abandonar en bloque el terreno de juego.

4. Confiamos en que se investigue este suceso.

5. Para nuestra decepción, no se tomó ninguna decisión.

6. El Club en ningún momento insta a sus jugadores a volver al césped. El árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas y la tarjeta amarilla a Diakhaby, deciden regresar al terreno de juego.

7. Diakhaby ha pedido a sus compañeros volver a salir al terreno de juego y luchar. Sus compañeros han respetado su voluntad.

8. Lo que ha sucedido hoy no debería volver a ocurrir jamás en el fútbol.

9. El Valencia CF está en contra del racismo y manifiesta su total apoyo a Diakhaby. Hoy es un día triste para nuestro deporte.

10. Lo que hoy hemos perdido no es un partido, hoy se ha perdido el respeto y el espíritu del fútbol y el deporte.