"Nos han dicho que teníamos que salir, si no, nos podían sancionar"

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, ha sido el hombre que ha valorado la derrota del equipo en Cádiz (2-1) y, especialmente, los insultos racistas de Juan Cala a Mouctar Diakhaby. Estas son las declaraciones de Gayà en Movistar +:

-Insultos a Diakhaby

"Diakhaby nos ha dicho que le había insultado de forma racista. Nosotros condenamos esto totalmente. Nos hemos ido para adentro a la espera de qué pasaba. Nos han dicho que teníamos que salir, teníamos que jugar porque nos quitaban los tres puntos y puede que alguno más... y es lo que ha pasado. Diakhaby nos ha autorizado a hacerlo, si no, no lo hubiésemos hecho"

-La razón por la que el Valencia CF regresó al césped del Carranza

Al final, a nosotros lo que nos han dicho es que salíamos o que perdíamos los tres puntos o alguno más. Hemos salido porque Diakha nos ha pedido que, por favor, saliésemos que él no estaba, estaba hundido, pero quería que saliésemos"

-El estado de ánimo de Mouctar

"Él está hundido. Nos ha dicho que ha recibido un insulto muy feo, que no lo voy a decir... está hundido y estamos a muerte con él. Con Cala no he hablado porque ha salido el último... Viendo así a Diakhaby estoy seguro de que le ha insultado. Con mucha diferencia es el partido más raro que he jugado..."

-Valoración del partido

"Ellos se han aprovechado en un rechace de la primera ocasión que tuvieron, y en el segundo fue una jugada aislada cuando estábamos mandando en el partido. Se nos ha ido de una manera injusta, no nos queda otra que seguir".