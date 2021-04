"Diakhaby nos ha dicho que siguiéramos y así lo hemos hecho para no poner en peligro al club ante esa posible sanción". De esta manera ha explicado Javi Gracia la decisión de que el equipo regresara al campo tras el presunto episodio de racismo que había vivido el francés con la supuesta agresión verbal de Cala.





Esta ha sido la rueda de prensa de Javi Gracia



"Vimos la reacción de Diakha, que estaba afectado por algo que había sucedido. Había sido insultado gravemente y estaba nervioso. Cuando nos ha referido el insulto hemos optado por decirle al árbitro que, no de acuerdo con lo sucedido, no seguíamos en el partido"

"En el vestuario nos han informado de que en caso de no volver seríamos sancionados. En ese momento vimos como se encontraba, nos dijo que no se encontraba para jugar, pero entendía que debíamos seguir ante la posible sanción y hemos vuelto a jugar con la intención de ganar y con un motivo más de pelea por la victoria"

"Aprovecho para decir que no ha habido constancia de lo sucedido por parte del árbitro, ni por ningún asistente... y ante esa situación se ha visto obligado a dar continuidad. También aprovechamos para condenar cuestiones referentes al racismo y nada más. Preveíamos que podía ser así, contra el Cádiz en Mestalla ya tuvimos el 71 % de la posesión, hoy el 69 %. Dominio territorial, más tiros que el rival, más córners, 13 a favor, con toda esa estadística podemos decir que disfrutamos del dominio para haber generado más situaciones de gol claras y más goles, aunque no hemos sido capaces. Estuvimos cerca, dimos un palo, pero no hemos hecho el segundo para sentenciar y luego en una jugada en la que se mostró esa debilidad defensiva, dándole tiempo al sin oposición y en un centro lateral, otra vez, una de las virtudes del rival, pues no lo han hecho así, a pesar de haberlo trabajado y estar avisados... Es preocupante"

"Apenas he hablado con el banquillo rival, con Álvaro, nada; ellos intentaban saber qué había pasado, yo trataba de hacerle ver al árbitro que sin constancia de lo que pasó le sacó amarilla a Diakhaby, lo ha resuelto de una manera fácil, solo era un jugador muy nervioso, pero que no estaba haciendo nada, sujetado, alterado, pero nada para ser merecedor de la tarjeta. Me dijo que se la iban a quitar y luego que no podía quitársela. Lo importante es saber el origen de lo que ha pasado, y eliminar de nuestro fútbol este tipo de conductas"

"Podíamos ser sancionados, no sé si se ha concretado de qué forma... Lo que he escuchado, no entro si más o menos, es eso, que podríamos ser sancionados. En el vestuario se han comentado muchas cosas. Todos hablan y opinan, y nunca sabes cuál es la opinión más correcta. Hemos intentado dar serenidad y hablar con Diakha, que ante esa poción de sanción, y en ese momento, ha dicho que lo entendía, que él no estaba con ánimo para seguir jugando... le apoyábamos al 100 % en lo que él decidiese. Nos ha dicho que siguiéramos, y así lo hemos hecho para no poner en peligro al club ante esa posible sanción, porque no había constancia firme de lo que había sucedido. No sé si a través de las cámaras se ha podido ver algo"

"Estoy de acuerdo, lo entiendo así, como lo dices. Y se lo he dicho al cuarto árbitro después de la interrupción, para que veáis un poco dentro de lo que ha pasado, hemos querido proteger al jugador que ha sido agredido para que no causara más daño, y que el que lo haprovocado siguiera no lo entendíamos, y así se lo he hecho saber al cuarto árbitro también. Quién les ha dicho que si no salían le podían quitar 3 puntos al Valencia Importante y grave, es un insulto referente al racismo y no soy yo el protagonismo de la acción y debo ser prudente en ese aspecto, en ese momento se comentan muchas cosas y lo que estaba en peligro era una sanción, no sé si 3 puntos o si más... He estado dos temporadas en el equipo rival de hoy el Cádiz y estoy dolido por lo que nos afecta a nosotros, creo que este club es un ejemplo en muchas cosas su afición es ejemplar y entiendo que este borrón no es más que eso, y seguro más que nadie tratarán de corregir este tipo de cosas. No quiero especificar quién ha dicho, delegado de la directiva, corrcto lo que más preocupaba era el estado de mi jugador si nos hubiera dicho no creo que debamos jugar no habríamos jugado, aún a riesgo de que pasara lo que pasara. Ha dado visto bueno, pero que él no se encontraba. Me he visto teniendo que tomar esa decisión, tenemos que seguir jugando, con la camiseta de nuestro jugador en el banquillo esperando a celebrarlo y dedicarle la victoria que no ha podido ser. El tema es que hemos venido a jugar un partido y como no había constancia por parte del árbitro de que había sucedido pues debíamos seguir jugando el partido y no había nada más que hacer, la opinión del jugador es la más importante, Yo no he hablado directamente con los árbitros había muchas personas y muchos comentarios y me he centrado más en hablar con el jugador que era lo que realmente importaba. No había esa claridad"