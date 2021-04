"El partido debería haberse suspendido"

El Valencia CF ha condenado con dureza el acto supuestamente racista contra el defensa del equipo, Mouctar Diakhaby, con una serie de mensajes en el perfil oficial de las redes sociales del club. "El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas. ???? ???? ??????????????", escribió el club en su cuenta de Twitter una vez el defensa francés convenció a sus futbolistas, en el vestuario, para que continuasen jugando el partido.



Las reacciones llegaron de todas las esferas, entre ellas la política e institucional, como la de la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, que publicó en redes sociales: «Este partido no debería haber continuado con el racista en el campo y Diakhaby en el vestuario. Hay cosas más importantes que los puntos en la clasificación y este gesto podría haber dado la vuelta al mundo. #CadizValencia»



Sandra Gómez ha asegurado que al "racismo se le planta cara" y cree que el partido "no debería haber continuado con el racista en el campo y Diakhaby en el vestuario". "Hay cosas más importantes que los puntos en la clasificación" y este gesto "podría haber dado la vuelta al mundo".



El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido muy claro:" La igualtat i el rebuig al racisme. Eixe és el partit més important. Una abraçada a Diakhaby. Esta és sa casa, la seua terra".

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, también expresó su opinión en las redes. "Gracias Valencia CF. No pasamos ni una", dijo, al mismo tiempo que reconoció sentir "orgullo" por la decisión del equipo en un primer momento de abandonar el partido.

Pere Fuset, concejal de Agenda Digital, dijo lo siguiente en un tuit: "No al racismo. Ni en el fútbol ni en una frutería de Benicalap ni en ningún lugar. Gracias por plantarse al equipo". "La pelota está en el tejado de LaLiga", manifestó.



Com molts altres valencianistes ja he lamentat que el València CF haja tornat al camp a jugar en comptes de plantar-se definitivament... Dit això, lliçons externes poquetes. No recorde massa equips que hagen parat un partit en repulsa al racisme ni un sol minut.