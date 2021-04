Análisis: ¿Por qué espera Juan Cala a hablar hoy?

En un fútbol en el que el VAR es capaz de detectar el más leve contacto para pitar penalti, en el que se rearbitran partidos a través de la televisión con muchas y diferentes imágenes cada vez que Benzema se resbala en el área contraria, o en el que se detecta como Guillamón, tras lesionarse, atiende a las indicaciones de Javi Gracia para que fuerce una tarjeta que acarreaba suspensión y hacer coincidir la lesión con la sanción por quinta amarilla, no hay ni rastro de una imagen o audio que pruebe que Juan Cala llamase «negro de mierda» a Diakhaby. En el fútbol español se leen cada semana los labios de Messi o Sergio Ramos pero no hay pruebas de un insulto racista. A cualquier aficionado le resulta extraño, pero la ausencia de prueba puede resultar aplastante. Sin ella no hay insulto y quien queda por lo tanto en entredicho es Diakhaby.



La puesta en escena

Pero más allá de las pruebas, porque aunque sea extraño puede suceder que ninguna cámara captase el momento ni con imagen i tampoco con audio, están las puestas en escena que respaldan los comportamientos de unos y otros. Y la puesta en escena del Valencia CF es una y la del Cádiz otra muy diferente. Sin ir más lejos, en su comunicado oficial posterior al partido el Cádiz no dice que su jugador no haya dicho «negro de mierda» a pesar de que se le está acusando de eso, y sobre todo, se limita a decir que no entra a valorar «lances del juego». La puesta en escena pública del Valencia CF es mucho más convincente, no le teme a nada. Pero antes de la puesta en escena del club de Mestalla conviene no pasar por alto la reacción de Diakhaby al ser insultado. El central francés perdió los nervios hasta el punto que le dijo a su entrenador que no podía seguir jugando. Cala, en cambio, se quedó parado y con cara de póquer en el centro del campo y cuando Álvaro Cervera le pidió explicaciones se las dio tapándose la boca con una mano. ¿Qué le dijo a su entrenador que no quería que fuese captado por las cámaras?

¿Por qué cala espera a hoy?

Aunque tal vez si algo delata al Cádiz y a su futbolista es que ha decidido esperar a hoy martes para dar una explicación en rueda de prensa. ¿Acaso opta por dejar pasar un tiempo prudencial hasta saber con cierta certeza que ninguna cámara ha captado el momento? Si nada de lo que se le acusa es cierto, ¿a qué esperan el Cádiz y Cala para desmentirlo públicamente? En cambio el Valencia CF ha dudado poco. La actividad fue alta ayer lunes en el club. Al duro comunicado tras el partido se sucedieron una serie de acciones que dejan bien claro que en el club de Mestalla creen a su futbolista haya vídeo o no que pruebe lo que dice. Y que va con todo. Para empezar, una foto de toda la plantilla y el cuerpo técnico arropando a Dikahaby antes de que comenzara el entrenamiento. Un posado al que no quiso faltar nadie. Pero para puesta en escena la imagen del presidente Anil Murthy dando un duro discurso contra el racismo y apoyando a Diakhaby con el propio Diakhaby a su lado. Es difícil dudar del central francés viendo ambas imágenes. ¿Comprometería Diakhaby al presidente del Valencia CF y a sus compañeros? Sin duda estamos ante una de esas preguntas que se responden solas.



Pero... ¿Y si hubiera pruebas?

Y de repente, a través de las redes sociales se difunde un vídeo que ha captado el periódico británico TheSportsman en el que, agudizando el oído, se escucha de fondo un insulto racista mientras se repiten las imágenes de Diakhaby fuera de sí al tiempo que Paulista trata de calmarlo. Se trata de la señal de La Liga española, la que se emite por lo tanto en todo el mundo, con la particularidad que el narrador inglés está en silencio y eso permite escuchar primero «ven, negro» y posteriormente con mucha claridad, «¡árbitro, árbitro!» y sobre todo, «negro de mierda, ¿vas a llorar?». Pero ojo que este vídeo exige un matiz: lo que se escucha no es en directo, se escucha segundos después del insulto que reclama Diakhaby y mientras se repiten las imágenes del central del Valencia CF fuera de si presa de la indignación, pero es evidente que son insultos racistas. La prueba no debería admitir dudas si de verdad se quiere luchar contra el racismo en el fútbol y en la sociedad. «Negro de mierda, ¿vas a llorar?» se escucha de manera literal. En cualquier caso, y esto ya es entrar en el terreno de la interpretación, bien podrían ser reacciones de jugadores del Cádiz al ver a Diakhaby indignado por el primer insulto recibido.

Las palabras de Anil

Si la imagen de Anil Murthy junto a Diakhaby ofrece credibilidad, también la ofrecen las palabras del presidente en un discurso duro y contundente con tres ideas madre. El Valencia CF cree en la palabra de Diakhaby, luchará hasta el final para defenderlo y pide que se cambie la normativa para luchar contra el racismo.

La primera: «Este tipo de comportamientos son intolerables en el fútbol y en la sociedad y desde el Valencia CF condenamos cualquier tipo de racismo y apoyamos totalmente a nuestro jugador. Si el ejemplo que damos es que cuando no hay cámaras todo vale, no es el mensaje que tenemos que dar. El fútbol debe ser un ejemplo para la sociedad. Yo creo en mi jugador y todo el mundo que veía el partido por televisión pudo ver que algo grave ocurrió para que nuestros jugadores se marcharan del césped. La cara del culpable se vio muy evidente en la televisión también».

La segunda: «Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia CF va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables».

Y la tercera: «Lamentamos que tras el incidente no hubiera ninguna reacción para detener el partido y que tuvieran que ser nuestros jugadores quienes se plantaran para abandonar en bloque el terreno de juego. Ante este tipo de situaciones no puede haber inacción. A partir de ahora queremos ver una reacción para cambiar estos protocolos, para proteger los vulnerables. Porque si no cambiamos esto, vamos a dar un mal ejemplo a todo el mundo. Estamos orgullosos de la reacción del equipo y todavía no entendemos por qué, después de sufrir este insulto racista y ver cómo el árbitro sacaba amarilla a Diakhaby, tuvimos que salir a jugar porque la normativa desprotege en este tipo de casos a la víctima y al equipo. Esto tiene que cambiar. Ya ha cambiado en otras ligas y ahora también debe hacerlo en la competición española. No podemos ponernos de perfil con algo tan grave como el racismo. Es el momento de cambiar y el Valencia CF va a ir hasta el final en apoyo de su jugador y en contra del racismo. Ayer dimos un paso atrás en la lucha contra el racismo. El fútbol tiene que ser un ejemplo para la sociedad».



Rubiales

Antes de las palabras de Anil Murthy la Federación Española que preside Rubiales ya había lanzado un comunicado oficial desmintiendo otro que hizo el Valencia CF el domingo por la noche tras el partido en el que en el punto número 6 afirmaba que «el árbitro traslada los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego» y añadía que fueron «forzados a jugar bajo amenaza de penalización». Esto decía ayer la Federación: «En ningún momento el árbitro del encuentro D. David Medié Jiménez ha tenido conversación alguna a ese respecto, siendo testigos de todas las conversaciones mantenidas los delegados de ambos clubes».

Tebas cree que algo pasó... En la fiesta no podía faltar Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que si por algo se caracteriza, es porque se moja en público sin miedo. Y con el caso de los insultos racistas a Diakhaby no fue menos: «Algo pasó en el campo, en el Carranza. La reacción del jugador del Valencia CF indica que algo pasó. Y desde luego vamos a intentar aclararlo porque en la Liga no lo permitimos, no queremos que haya nada de racismo en nuestro fútbol, creo que en el público lo hemos parado bastante, pero en este caso las versiones son contradictorias, pero desde luego que con la conducta del jugador del Valencia CF algo pasó». Conviene recordar que ayer por la mañana, el presidente del Valencia CF llamó a Javier Tebas para pedirle una investigación que llegue hasta el final y esclarezca todo lo sucedido en el Ramón de Carranza.